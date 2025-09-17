«Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок

«Сбер» и «Северсталь» запустили сервис управления дебиторской задолженностью на базе платформы «Цифровые активы Сбера». Новый продукт трансформирует подход к работе с оборотным капиталом, предлагая компаниям гибкие условия и более выгодную стоимость финансирования.

В отличие от классического факторинга с участием банков, решение Сбера и «Северстали» построено на технологии цифровых финансовых активов (ЦФА) и смарт-контрактов. Это позволяет поставщикам продукции «Северстали» напрямую получать финансирование под уступку дебиторской задолженности, минуя посредников. В результате стоимость услуг снижается, а сам процесс становится значительно быстрее и удобнее.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Внедряя смарт-контракты в работу с дебиторской задолженностью, мы создаём новый стандарт финансирования оборотного капитала. Мы совместно с "Северсталью" сделали финансирование доступнее в первую очередь для малого и среднего бизнеса, гибким по условиям и с минимальными сроками принятия решений. Это особенно важно в условиях высокой волатильности рынка и позволит тысячам российских компаний повысить свою финансовую устойчивость».

Благодаря реализации проекта стоимость привлечения средств для поставщиков «Северстали» будет значимо ниже и позволит им оперативно управлять условиями такого привлечения. Выпускаемые «Северсталью» ЦФА предоставляют гибкость в сроках оплаты за счёт возможности реализации ЦФА на вторичном рынке. При этом платформа обеспечивает быстрый доступ к ликвидности на максимально выгодных условиях.

Продукт ориентирован на малый, средний и крупный бизнес, работающий с отсрочкой платежа. Для подключения достаточно зарегистрироваться на платформе «Сбера». Это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам, которые помогут разобраться в особенностях продукта.

Разработка смарт-контрактов велась совместно командами «Сбера» и «Северстали». Металлургическая компания выступила первым пользователем сервиса и определила ключевые требования к новому инструменту.