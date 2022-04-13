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Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций

Бывший разработчик Ethereum Верджил Гриффит получил пять лет тюрьмы за сотрудничество с находящейся под санкциями США КНДР. В 2019 г. он принял участие в пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалютам, где объяснил связанным с властями это страны людям, как с помощью данных технологий можно обходить санкционные ограничения. Мужчина пошел на сделку со следствием, признал свою вину и раскаялся. Хоть он и не смог убедить суд в чистоте своих намерений, наказание все же получил близкое к минимальному.

В тюрьму за помощь КНДР

Американский эксперт в области криптовалют Верджил Гриффит (Virgil Griffith) приговорен к 63 месяцам (около пяти лет) тюрьмы за снабжение КНДР информацией об обходе санкций с помощью технических средств. Об этом сообщило издание CoinDesk.

Судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел (Kevin Castel) во вторник, 12 апреля 2022 г., назначил Гриффиту близкий к минимальному срок и штраф в размере $100 тыс. 10 месяцев, проведенные им под стражей, будут зачтены в срок отбывания наказания. После освобождения экс-разработчика проекта Ethereum ожидает трехлетний испытательный срок.

В сентябре 2021 г. Гриффит признал свою вину по обвинению в участии в сговоре с целью нарушения режима международных санкций, введенных в отношении Северной Кореи. По данному делу ему грозило до 20 лет лишения свободы, однако сделка со следствием позволила уменьшить возможную длительность наказания до 63-78 месяцев (5-6,5 лет).

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Бывший разработчик Ethereum Верджил Гриффит отправлен американским судом в тюрьму

Гриффит был арестован ФБР в ноябре 2019 г. Поводом для этого стало его участие в Пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалютам в апреле 2019 г. Около года Гриффит провел под стражей, а затем был выпущен под залог до завершения следствия.

Санкции, в попытке обхода которых обвинили мужчину, предусматривали, в частности, запрет на экспорт в КНДР любых товаров, услуг и технологий без лицензии Министерства финансов США. За выдачу таких лицензий отвечает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Путешествие в Северную Корею

В апреле 2019 г. Гриффит транзитом через Китай отправился в КНДР, на Пхеньянскую конференцию по блокчейну и криптовалютам. Предварительно он пытался получить официальное разрешение от Госдепартамента США на посещение этой страны, но получил отказ.

Из документов суда следует, что молодой человек был осведомлен о том, что его участие в конференции без лицензии OFAC будет считаться нарушением режима американских санкций. Разработчик также пытался скрыть факт посещения Северной Кореи, попросив не вклеивать соответствующую визу в его американский паспорт, а выдать ее в качестве отдельного документа.

В ходе мероприятия мужчина рассказал о том, каким образом криптовалюта и технологии блокчейн (в частности, смарт-контракты) могут помочь Северной Корее обрести независимость от мировой банковой системы, отмывать деньги и обходить американские санкции. По информации Министерства юстиции США, Гриффит ответил на серию вопросов по теме конференции, заданных людьми, представляющие правительство КНДР, он якобы был в курсе их связи с властями страны.

По версии следствия, Гриффит также пытался завербовать граждан США с целью совершения поездок в Северную Корею и оказания аналогичных услуг жителям КНДР, а также стремился выступать в качестве посредника между КНДР и другими блокчейн- и криптовалютными проектами.

Страдания

Адвокаты Гриффита просили судью принять во внимание некоторые факторы, которые могли бы поспособствовать смягчению итогового приговора.

Защита в лице Брайана Кляйна (Brian Klein) ссылалась на «тяжелые и бесчеловечные» условия содержания их подопечного под стражей, под которыми подразумевала длительное пребывание в одиночной камере из-за карантина в связи с пандемией covid-19, запрет на посещение родственниками, ограниченный доступ к теплой одежде и постельному белью и необходимость использовать умывальник в качестве туалета.

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Кроме того, Кляйн заявил, что Гриффита кормили не более двух раз в день, причем обычно – сэндвичами c арахисовой пастой и джемом. Ограничения в питании, по мнению адвоката, были связаны с тем, что кухни и магазин в бруклинском центре содержания (MDC Brooklyn), в котором пребывал его подзащитный, контролируются бандами.

Защита попросила суд учесть степень суровости условий, в которых Гриффиту пришлось провести 10 месяцев в учреждении пенитенциарной системы, и засчитать их в срок отбытого наказания в двойном размере (формула «месяц за два»). Адковат также настаивал на том, чтобы его подзащитный досиживал срок в тюрьме нестрогого режима в штате Пенсильвания, поближе к месту проживания его родственников.

Расстройство психики

Кляйн также поставил судью в известность о том, Гриффит страдает от нарциссического расстройства личности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Такой диагноз ему якобы поставили в тюрьме.

По мнению стороны защиты, психическое расстройство объясняет одержимость Гриффита Северной Кореей и игнорирование им позиции семьи, друзей, работодателя и властей касательно его авантюры. Кляйн подчеркнул, что его подзащитный всерьез настроен добиться улучшения состояния своего психического здоровья. Лечащий врач считает Гриффита излечимым и не склонным к рецидивизму.

Сам Гриффит заявил о том, что глубоко сожалеет о содеянном – он якобы извлек из ситуации ценный урок.

Криптогероизм

Речь Гриффита и доводы адвокатов, похоже, не произвели должного впечатления на судью. По его мнению, версия защиты, согласно которой бывший разработчик Ethereum предстает едва ли не мучеником, несущим свет знания и готовым ради этого пожертвовать собой, не выдерживает критики.

Кастель пришел к выводу, что подсудимый сознательно обучал северокорейцев способам обхода санкций, а себя в данной ситуации видел бросившим вызов властям «криптогероем», которым «будут восхищаться окружающие, восхваляя его бесстрашие и благородство». В подтверждение своих заключений Кастель зачитал фрагменты личной переписки Гриффита, в которой тот признается в желании поддержать «репрессивный режим» КНДР. Наиболее сильное впечателние на судью произвела фотография с той самой пхеньянской конференции. На ней Гриффит запечатлен в корейском национальном костюме возле доски с надписью «Никаких санкций!» и нарисованным смайликом.

Судья счел сотрудничество Гриффита с властями США до и после путешествия в КНДР не свидетельством его добросовестности, а проявлением нарциссизма. «Этот парень готов играть на обеих сторонах улицы, пока он находится в центре внимания», – заключил Кастель.

Как отмечает CoinDesk, судья и сторона обвинения отметили необходимость сурового приговора в отношении Гриффита в свете текущих событий на Украине – итоги процесса должны стать своего рода предостережением для потенциальных нарушителей американских санкций.

Дмитрий Степанов

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