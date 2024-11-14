Аудиторские компании и их клиенты смогут безопасно обмениваться документами на блокчейн-платформе Сбербанка

Новый блокчейн-сервис Сбербанка «Документы» упростит взаимодействие между аудиторскими организациями и их клиентами. Теперь аудиторы смогут присоединиться к платформе цифровых активов и запрашивать у клиентов форму справки «Предоставление информации для аудиторской компании (о номерах счетов, оборотах по ним, начисленным процентам и так далее) в удобном и защищенном формате. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше, когда аудитор просил клиента подготовить справку, компании нужно было заказать документ в интернет-банке «СберБизнес» и самостоятельно отправить его аудитору. Теперь все проще и быстрее: аудиторской организации достаточно зарегистрироваться на платформе цифровых активов Сбербанка и через нее запросить справку. Клиенту останется только подтвердить этот заказ в интернет-банке «СберБизнес» — создание и отправку справки аудитору Сбербанка возьмет на себя.

Банк использует смарт-контракты как инструмент блокчейна для заказа справки и отправки ссылки на готовый документ в интерфейс к аудитору. Клиент также увидит справку в интернет-банке «СберБизнес» в разделе «Справки».

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Новый сервис поможет аудиторским компаниям оптимизировать работу и упростить взаимодействие со своими клиентами. Теперь аудиторы, используя одну точку входа, смогут оперативно запрашивать и получать справки сразу по всем своим клиентам. Безопасность сервиса обеспечивает блокчейн-технология. Для пилотного проекта мы отобрали четыре компании-аудитора, которые будут тестировать сервис. Будем его совершенствовать, опираясь на клиентский опыт. По итогам пилота мы планируем пригласить к сотрудничеству другие коммерческие банки и финансовые организации и, таким образом, не только расширить возможности пользователей платформы, но и стать агрегатором информационных запросов для аудиторов».