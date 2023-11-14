«Сбер» впервые применил смарт-контракт в кредитном процессе

«Сбер» объявил о том, что реализовал первую в России сделку, где договор о предоставлении банковской гарантии был заменен смарт-контрактом на блокчейн-платформе. Принципалом по гарантии выступила компания «Торговый дом РТПЗ» из Ростова-на-Дону, занимающаяся производством стальных труб.

Клиент на блокчейн-платформе «Сбера» получил финансовую услугу по новой технологии, инициировав работу смарт-контракта транзакцией из своего электронного кошелька.

Смарт-контракт ― это компьютерный протокол, предназначенный для автоматизации исполнения условий и соглашений в рамках децентрализованных систем, таких как блокчейн. Использование смарт-контрактов на блокчейн-платформах при предоставлении кредитных продуктов ― это новый шаг на рынке, способный изменить существующий порядок заключения и исполнения сделок, который сделает их безопаснее, быстрее и дешевле.