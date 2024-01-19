СПВБ запустила новую Единую торгово-клиринговую систему

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) ввела в промышленную эксплуатацию первую в России Единую торгово-клиринговую систему (ЕТКС). Это полностью отечественная разработка, которая максимально соответствует требованиями импортозамещения. Данный программно-технологический комплекс является уникальным на российском рынке благодаря тому, что участники торгов имеют возможность осуществлять операции на фондовом и денежном рынках АО СПВБ с помощью одного технологического окна (терминала), используя единую денежную позицию. ЕТКС состоит из торговой, клиринговой и других вспомогательных систем. Об этом CNews сообщили представители СПВБ.

Реализация проекта повысила уровень автоматизации процессов, а также значительно увеличила отказоустойчивость и быстродействие торговой площадки СПВБ. Новую систему отличает удобство использования при выполнении клиентами широкого спектра задач. К ним, прежде всего, относятся динамическое зачисление и списание денежных средств и ценных бумаг, инициация и сопровождение депозитных аукционов и торгов, организация статусной модели допуска к торгам биржевых инструментов и участников торгов, регистрация участников клиринга, открытие торгово-клиринговых регистров в онлайн-режиме, формирование торговой и клиринговой отчетности с автоматической трансляцией в Личный кабинет биржи (ЛК), автоматизированное формирование хода и итогов торгов на сайте АО СПВБ.

ЕТКС обладает большими возможностями для модернизации и масштабирования. В перспективе это позволит создать единую платформу для организации торгов различными биржевыми инструментами, включая валютные и товарные.

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Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) – одна из старейших бирж на российском рынке, учрежденная 21 мая 1992 г. ведущими банками Санкт-Петербурга и комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Биржа оказывает полный спектр услуг – от привлечения и размещения средств на денежном рынке до выпуска ценных бумаг на фондовом рынке. Клиентами и контрагентами СПВБ являются ключевые государственные финансовые институты и крупнейшие банки страны.