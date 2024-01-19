Разделы

Импортонезависимость
|

СПВБ запустила новую Единую торгово-клиринговую систему

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) ввела в промышленную эксплуатацию первую в России Единую торгово-клиринговую систему (ЕТКС). Это полностью отечественная разработка, которая максимально соответствует требованиями импортозамещения. Данный программно-технологический комплекс является уникальным на российском рынке благодаря тому, что участники торгов имеют возможность осуществлять операции на фондовом и денежном рынках АО СПВБ с помощью одного технологического окна (терминала), используя единую денежную позицию. ЕТКС состоит из торговой, клиринговой и других вспомогательных систем. Об этом CNews сообщили представители СПВБ.

Реализация проекта повысила уровень автоматизации процессов, а также значительно увеличила отказоустойчивость и быстродействие торговой площадки СПВБ. Новую систему отличает удобство использования при выполнении клиентами широкого спектра задач. К ним, прежде всего, относятся динамическое зачисление и списание денежных средств и ценных бумаг, инициация и сопровождение депозитных аукционов и торгов, организация статусной модели допуска к торгам биржевых инструментов и участников торгов, регистрация участников клиринга, открытие торгово-клиринговых регистров в онлайн-режиме, формирование торговой и клиринговой отчетности с автоматической трансляцией в Личный кабинет биржи (ЛК), автоматизированное формирование хода и итогов торгов на сайте АО СПВБ.

ЕТКС обладает большими возможностями для модернизации и масштабирования. В перспективе это позволит создать единую платформу для организации торгов различными биржевыми инструментами, включая валютные и товарные.

Генеральный директор Test IT Артем Кострюков: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений
Цифровизация

***

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) – одна из старейших бирж на российском рынке, учрежденная 21 мая 1992 г. ведущими банками Санкт-Петербурга и комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Биржа оказывает полный спектр услуг – от привлечения и размещения средств на денежном рынке до выпуска ценных бумаг на фондовом рынке. Клиентами и контрагентами СПВБ являются ключевые государственные финансовые институты и крупнейшие банки страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

В России запущен 12-кубитный квантовый компьютер

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля

Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях

Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще