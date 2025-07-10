«Диасофт» автоматизирует загрузку и учет дилерских сделок на фондовом рынке, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже

Компания «Диасофт» разработала новый функционал в продукте «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской валютной бирже», который предназначен для процессинга дилерских операций с ценными бумагами на Санкт-Петербургской валютной бирже и последующего учета в соответствующих продуктах «Диасофт». Продукт «Операции с ценными бумагами на Санкт-Петербургской Валютной бирже» входит в состав решения «Дилерские операции». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новый функционал обеспечивает: загрузку данных из файлов биржевых отчетов; отражение сделок с ценными бумагами в позиционном учете, депозитарном и внутреннем учете, а также отражение проводок по итогам дня.

Автоматический учет сделок, заключенных на Санкт-Петербургской валютной бирже, позволяет расширить возможности бизнеса, оптимизировать трудозатраты сотрудников.