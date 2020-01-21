Петербургский расчетный центр автоматизировал работу с помощью QBIS

«Банковские информационные системы» и НКО ПРЦ договорились о внедрении интегрированной банковской системы QBIS.Bank для автоматизации и поддержки работы всех направлений деятельности расчетного центра.

Внедрение программных продуктов семейства QBIS позволит Петербургскому расчетному центру постоянно координировать свои операции, создав надежную ИТ- платформу, нацеленную на эффективную обработку больших объемов транзакций за минимальное время.

Также на основе QBIS будет создана программная инфраструктура для оптимизации операционной деятельности, координации сложных и крупных проектов, а также развертывания и интеграции инновационных технологий.

Благодаря модульной структуре ИБС QBIS у расчетного центра будет возможность легко наращивать функциональные возможности системы по мере расширения круга выполняемых операций, оптимизируя затраты на необходимое в данный момент времени программное обеспечение. При этом гарантируется высокий уровень информационной поддержки всех банковских процессов в условиях динамичного развития рынка финансовых услуг.

НКО «Петербургский расчетный центр» - специализированная расчетная организация, обеспечивающая расчеты по результатам торгов на «Санкт-Петербургской Валютной Бирже». Основные услуги ПЦР: открытие и обслуживание торговых, расчетных, корреспондентских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц, контроль за расчетами по результатам торгов на торговой площадке СПВБ.