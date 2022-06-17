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Гознак и Санкт-Петербургская Валютная Биржа договорились о создании площадки для обращения золота в цифровой форме

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Гознак» и Санкт-Петербургской Валютной Биржей.

Соглашение касается, в том числе, совместных усилий по созданию экосистемы для первичного и вторичного обращения золота в цифровой форме с использованием рыночных биржевых механизмов.

Сторонами планируется разработка новых финансовых инструментов, создание секции в рамках обеспечения торгов золотом в цифровой форме, создание необходимых ИТ-систем и протоколов, в том числе и их аккредитация.

Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов.

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В настоящий момент Гознак и СПВБ находятся на стадии совместной разработки операционной модели и корпоративной модели работы.

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