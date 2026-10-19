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HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points ХАССП анализ рисков и критические контрольные точки

СОБЫТИЯ

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19.10.2026 «Агросила Птицефабрика Пермская» усиливает контроль качества продукции с помощью собственной лаборатории и цифровой прослеживаемости 1
11.09.2024 ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly 1
22.06.2020 «Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани» 1
20.09.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский» 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 4
05.03.2009 «Сервис Плюс»: итоги работы в 2008 г. 1
25.10.2007 ЛАНИТ внедряет Microsoft Dynamics AX на пищевом комбинате «Хороший вкус» 1
11.07.2007 McDonald’s: «интеллектуальная кухня» на базе LonWorks 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

HACCP и организации, системы, технологии, персоны:

9738 3
Microsoft Corporation 25888 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
SAP SE 5631 1
Yandex - Яндекс 9412 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2999 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
1С:ERP Управление предприятием 870 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 240 1
Гэндальф - Скан-Архив 44 1
TP-Link Powerline 44 1
Microsoft Dynamics 1199 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
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Андреев Максим 41 1
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Поляков Александр 55 1
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Козырь Сергей 32 1
Алексеев Герман 10 1
Майоров Дмитрий 10 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6890 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 486 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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