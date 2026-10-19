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HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points ХАССП анализ рисков и критические контрольные точки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 11
HACCP и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Моничев Алексей 4 1
|Рахманов Александр 23 1
|Суворов Андрей 47 1
|Мельников Евгений 24 1
|Осипов Сергей 43 1
|Харитонов Глеб 4 1
|Андреев Максим 41 1
|Бутенева Екатерина 1 1
|Горянский Павел 31 1
|Поляков Александр 55 1
|Климкин Алексей 1 1
|Козырь Сергей 32 1
|Алексеев Герман 10 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Бурачков Михаил 7 1
|Стихина Елена 1 1
|Евченко Николай 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.