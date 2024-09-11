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ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly

11 сентября 2024 года, Москва – ООО «ХАЙВ» (венчурный фонд, созданный компанией «ВымпелКом», соинвестором которого в 2024 г. стал «ТАГРАС») приобрело долю 10,15% в ООО «Брискли» (Briskly), которое разрабатывает технологии для автономной торговли и производит умное холодильное оборудование в г. Выборг. Об этом CNews сообщили представители «ВымпелКом».

Сумма инвестиций не раскрывается.

Briskly разрабатывает программное обеспечение для торговли без персонала и производит оборудование для магазинов самообслуживания на собственном заводе в г. Выборг. Ядро сервиса — приложение B-Pay, которым покупатели сканируют штрихкоды товаров и оплачивают покупки в смартфоне.

Briskly разработал новый формат магазинов самообслуживания — микромаркеты. Это умные холодильники, которые занимают всего один кв м и продают товары без продавцов. С помощью микромаркетов предприниматели развивают собственный ритейл и открывают торговые точки в тех местах, где обычный магазин открыть нельзя. Так, микромаркеты стали для покупателей ближе, чем любой магазин и быстрее, чем доставка.

Кроме того, компания производит холодильное оборудование для оснащения ритейла и HoReCa, в том числе смарт-холодильники со встроенной системой телеметрии, с помощью которой можно следить за показателями работы холодильника и формировать отчеты по системе ХАССП (система менеджмента или методика, призванная обеспечить безопасность производства в заведении).

Николай Евченко, генеральный директор ООО «ХАЙВ»: «С компанией Briskly мы знакомы с момента ее основания, все это время наблюдали за прогрессом и их развитием. Сейчас нас заинтересовала комбинация программного обеспечения для розничного потребителя с активно растущими метриками его использования. Такое сочетание позволит увеличивать количество малых предпринимателей и реальное производство конкурентоспособного высокотехнологичного оборудования».

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Бизнес

Глеб Харитонов, основатель и CEO Briskly: «Для нас сотрудничество с фондом «ХАЙВ» – это не только финансовая поддержка для развития проектов, но еще и доступ к качественным ресурсам: управленческой экспертизе, контактам и нетворкингу. Это позволит нам укрепить свои позиции на рынке, быстрее развивать технологию, запустить новые виды оборудования, а нашим клиентам очередной сигнал об устойчивости тренда на автономные технологии торговли и гарант надежности нашей компании».

Briskly основана в 2018 г. и за это время выросла из небольшого стартапа до крупного вендора, а инновационная технология прошла испытания пандемией, кризисами и уверенно закрепилась на российском рынке и СНГ. Briskly зарекомендовала себя как надежный поставщик инновационного оборудования для торговли, став одним из лидеров в сфере производства микромаркетов и умных решений для торговли.

Компания развивается по венчурной модели и с момента основания Глеб Харитонов привлек в проект более 700 млн руб. инвестиций. Briskly выпустил более 15 тыс. единиц умного оборудования, в том числе микромаркетов, которые сегодня уверенно заменяют старые вендинговые автоматы за счет современных технологий для торговли свежими продуктами питания. Сегодня на платформе Briskly работают более трех тыс. предпринимателей в России, Казахстане и Белоруссии, а в приложении B-Pay совершили больше восьми млн покупок на сумму около 1,5 млрд руб.

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