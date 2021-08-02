Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию

Иностранные участники финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), а также представители СМИ других стран, освещающие это событие, смогут бесплатно оформить визы в Россию. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Соответствующее поручение дал председатель Правительства России Михаил Мишустин Министерству иностранных дел России.

Напомним, финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC) пройдет в Москве 1-6 октября 2021 г.

«Бесплатные визы будут предоставляться участникам чемпионата и журналистам, включенным в список Мицифры. Сама процедура их оформления и выдачи будет стандартной. Кроме того, Роспотребнадзору дано поручение контролировать проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий во время чемпионата и подготовки к нему. Сейчас необходимо активно включиться в работу Минобразованию и правительству Москвы. Подготовить помещения, где будет проходить чемпионат, места размещения участников и проработать маршруты их перемещения. Мероприятие должно пройти на самом высоком организационном уровне», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Распоряжением Правительства России также утвержден Организационный комитет по подготовке и проведению финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). Его возглавил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Также в состав оргкомитета вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, представители МИД России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России.

Дмитрий Чернышенко добавил, что проведение ICPC в Москве будет иметь стратегическое значение для развития отрасли информационных технологий в России.

«Чемпионат не только повысит интерес нашей молодежи к ИТ-специальностям и укреплению международных позиций России как ведущей цифровой державы, но и увеличит спрос на российские продукты и решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, что является одной из задач национальной программы «Цифровая экономика», – отметил Дмитрий Чернышенко.

ICPC проводится с 1977 г. и является самым крупным и престижным международным соревнованием по программированию среди студенческих команд. За все время проведения чемпионата в нем приняло участие свыше 320 тыс. студентов, представлявших 3,098 тыс. университетов из 111 стран мира.

Последние 8 лет победителями чемпионата становились команды из России. Это студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.

Решение о проведении чемпионата в Москве было принято в 2019 г. Он должен был состояться в 2020 г., но из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение о переносе чемпионата на 2021 г.