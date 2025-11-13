МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техническим университетом Малакки (Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTeM) и Университетом Путры (Universiti Putra Malaysia, UPM). Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Со стороны МИФИ соглашение было подписано ректором университета Владимиром Шевченко в присутствии Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и министра высшего образования Малайзии Замбри Абд Кадира.

Сотрудничество с UTeM, который находится в историческом городе Малакка, предполагается в области ИT и искусственного интеллекта, включая организацию летних школ, совместные публикации, проведение конференций.

С университетом Путры, располагающемся в столице Малайзии Куала-Лумпуре, предполагается взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая физику частиц, радиационные технологии, электроника и компьютерные технологии. Ранее этот университет уже посещала делегация НИЯУ МИФИ во главе с проректором Николаем Каргиным.