Вице-премьер Чернышенко: в новом учебном году в вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники

В 2022-2023 учебном году в российских вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. За последние два года их количество увеличилось почти на 2 тыс. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Подать документы молодые люди могут на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

«В условиях жесткого санкционного давления принципиально важно сфокусироваться на развитии электроники, которая используются практически повсеместно: на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту. У нашей страны огромный потенциал для создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров. По поручению Президента Правительство ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах, ориентируясь на запросы рынка. В этом учебном году по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупнённые группы «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы» выделено почти 24,5 тыс. бюджетных мест», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков добавил, что выпускники инженерных специальностей, в том числе в сфере электроники, востребованы на рынке труда, поэтому количество бюджетных мест ежегодно увеличивается.

«Вузы осуществляют подготовку кадров с учетом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обсуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тыс. мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тыс.», — сказал Валерий Фальков.

Среди программ, которые реализуют вузы в сфере электроники, есть такие профили как «Инжиниринг в электронике», «Радиотехнические системы локации, навигации и радиоэлектронной борьбы», «Наноэлектроника и квантовые технологии», «Микроэлектроника инфокоммуникационных систем» и другие.

Одним из вузов-лидеров по подготовке специалистов по направлениям «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы» стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

«Наши выпускники получают теоретические знания и практические навыки в области разработки интегральных схем, устройств микро- и наноэлектроники, преимущественно, для беспроводных систем связи, навигации, радиолокации. Основу подготовки кадров электронной и радиоэлектронной промышленности составляет Институт электроники и телекоммуникаций СПбПУ и научные лаборатории индустриальных партнеров», – отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

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В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают и ежегодно обновляют программы подготовки специалистов в области микро- и наноэлектроники, систем связи нового поколения.

Вуз сотрудничает с предприятиями ГК «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом», холдингом «Росэлектроника». Для более эффективного взаимодействия предприятия уже открыли в ТУСУРе восемь базовых кафедр.

Помимо базовых кафедр и специализированных лабораторий, в ТУСУРе есть собственные инжиниринговые центры: «Нанотехнологии» с «чистыми помещениями» для производства электронных компонентов, научно-исследовательские институты, например, автоматики и электромеханики, где создан замкнутый цикл производства высокотехнологичного оборудования для космоса. Кроме того, студенты проходят практики на ведущих предприятиях, а их специалисты ведут занятия и курируют проекты в рамках группового проектного обучения «Образование как стартап».

Такое взаимодействие помогает студентам создать востребованные проекты. Например, проектом по разработке передатчика на базе отечественных радиофотонных интегральных схем заинтересовалась компания, которая разрабатывает оптические информационные телекоммуникационные сети. А проект по созданию радиомодема, который сможет передавать любую информацию на десятки километров в отсутствии легкодоступных сетей, выиграл грант «Умник».

Как отмечают в вузе, востребованность в выпускниках, специализирующихся на разработке отечественной компонентной базы, всегда была высокой. Сейчас ТУСУР работает над задачей создания многопрофильного Центра микроэлектронных систем в виде учебной фабрики, где параллельно с разработкой перспективных технологий и устройств будет осуществляться подготовка таких специалистов.