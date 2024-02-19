«Микрон» и Колледж современных технологий будут совместно готовить инженерные кадры

«Микрон» (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова подписали соглашение о совместной профессиональной подготовке квалифицированных инженерных кадров. Об этом CNews сообщили представители Микрона.

В соответствии с соглашением планируется реализация совместных долгосрочных проектов, направленных на повышение качества среднего профессионального образования; организация и проведение практической подготовки обучающихся колледжа на предприятии; согласование содержания основных образовательных программ среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов; контроль качества образования путем участия в работе экзаменационных комиссий при проведении экзаменов.

«Колледж современных технологий — одно из передовых учебных заведений, где готовят высококвалифицированных специалистов для технологической индустрии. Будем рады помочь студентам получить практикоориентированные знания и ждем в команде Микрона», — сказала Евгения Хомутская, директор по персоналу АО «Микрон».

«Современное образование должно быть максимально приближено к производству, чтобы дать выпускникам сразу реализоваться в выбранном деле как можно быстро. Вместе с коллективом Микрона будем взращивать инженерно-технические таланты, от которых зависит будущее страны», — отметил Александр Лунькин, директор Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф.Панова.

Соглашение было подписано на Дне карьеры Микрона в Колледже современных технологий, в ходе которого студентам направлений «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПИА)», «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» рассказали о предприятии и актуальных вакансиях.

***

Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова создан 21 января 1947 г. Это многофункциональный, многоотраслевой, многоуровневый образовательный комплекс, состоящий из четырех учебных корпусов, где реализуются десятки основных и дополнительных образовательных программ по профессиям и специальностям в различных сферах профессиональной деятельности — строительство, транспорт, энергетика, промышленные технологии и инженерия, информационные технологии, экономика. В 2024-2025 учебном году будет открыта кафедра «Экономика», планируется набор на специальность «Экономика и бухгалтерский учет».

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» является разработчиком и производителем микроэлектроники, работающим над достижением технологического суверенитета страны. В состав ГК «Элемент» входят восемь центров разработки и семь фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.