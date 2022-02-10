«Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей

По данным Минцифры, в настоящее время дефицит ИТ-кадров в России составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, и, как прогнозируют эксперты, может увеличиться до 2 млн к 2027 г. ИТ-специалисты, занимающиеся технической поддержкой и развитием новых сервисов, востребованы в банках, у ритейлеров, телеком-операторов и в крупных холдингах с масштабными ИТ-экосистемами.

Одновременно с этим государство стимулирует развитие отечественной микроэлектроники. Это формирует потребность в инженерах-разработчиках системных плат и других электронных компонентов, количество которых на российском рынке сильно ограничено. Дефицит ИТ-специалистов заставляет лидеров рынка участвовать в подготовке молодых инженеров. Так возникла программа по привлечению и обучению молодых специалистов компании «Аквариус».

«Потребность в ИТ-специалистах постоянно растет и опережает рынок труда в целом. В связи с набирающей темпы цифровизацией в рабочей силе нуждаются не только ИТ-компании, но и другие отрасли, для которых актуальным остается вопрос практической подготовки. Очень важно создать условия, при которых должен произойти переход к практической деятельности. Мы поддерживаем и продвигаем инициативы по подготовке специалистов для реализации федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” и “Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли” национальной программы “Цифровая экономика”. Они нацелены на выработку цифровых навыков и повышение ИТ-компетенций», - отметила Людмила Дмитриева, первый заместитель председателя Правительства Ивановской области.

«Аквариус» работает на отечественном ИТ-рынке уже 32 года и располагает собственным производственным комплексом международного уровня в городе Шуя. В компании параллельно ведутся 72 проекта разработок разной степени сложности – от клиентских устройств (ПК, моноблоков, ноутбуков, планшетов, КПК) и широкого спектра серверного оборудования до специализированных устройств и компонентов. Технические специалисты Центра разработок компании проектируют материнские платы, платы расширения, электронные модули, корпуса, системы охлаждения, элементы критической информационной инфраструктуры (КИИ) и разрабатывают встраиваемое микропрограммное обеспечение.

На данный момент в штате компании в Москве работают 248 инженеров, 173 из которых - в Центре разработок компании. Примечательно, что с 2019 г. компания уже увеличила штат инженеров-разработчиков в два раза и в 2022 г. ведет дополнительный набор. Компания создает новые рабочие места и нуждается в молодых специалистах. В команду «Аквариус» требуются инженеры-схемотехники, инженеры-разработчики, технологи и технические специалисты.

Для привлечения молодых специалистов технических специальностей на стажировку и работу «Аквариус» разработал программу, названную «Больше, чем старт».

Это система поиска и обучения студентов, с которыми работают лучшие специалисты компании, имеющие большой опыт в своей сфере и готовые делиться накопленными знаниями. Также это система наставничества: за каждым студентом закрепляется руководитель, который дает задания, помогает справляться с возникающими трудностями и следит за выполнением задач. С первого же дня практиканты полностью вовлекаются в рабочий процесс и участвуют в выполнении сложных задач, ежедневно получая и отрабатывая новые знания. Программа работает как в Ивановской области, где находится производственный комплекс компании, так и в Москве, где располагается Центр разработок.

«Стажировка в компании “Аквариус” — это возможность для студентов получить уникальные знания и применить их на практике под руководством профессионалов. Лучших стажеров трудоустраиваем в Центр разработок в Москве и на производственный комплекс в Шуе. Молодые инженеры получают востребованную специальность, видят результат своего труда и имеют возможность работать в одной из крупнейших компаний страны», – отметил Сергей Белкин, вице-президент, руководитель технической дирекции «Аквариус».

В программе «Больше, чем старт» четыре ступени.

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• Первая — это работа со школьниками. Для учеников 10-х классов Ивановской области организован курс лекций с привлечением экспертов производственного комплекса. Также специалисты завода проводят уроки «Технология» для школьников старших классов. Ребята участвуют в мастер-классах по сборке вычислительной техники и выполняют практические задания в рамках проектной деятельности. Такая работа позволяет познакомить школьников с российской техникой, дает им возможность окунуться в профессию и почувствовать себя инженерами, технологами и разработчиками. Программа рассчитана на популяризацию микроэлектроники, и в компании ожидают, что заинтересовавшиеся школьники свяжут свое будущее с этой отраслью. А после окончания вузов и колледжей придут на работу на наш производственный комплекс.

• Вторая ступень - взаимодействие с колледжами и техникумами Ивановской области (Ивановским промышленно-экономическим колледжем, в т.ч. его Шуйским филиалом, Ивановским энергетическим колледжем, Ивановским радиотехническим техникумом, Шуйским многопрофильным колледжем). Компания участвует в ярмарках вакансий и организует дни открытых дверей на заводе. Данные мероприятия позволяют привлекать на производственный комплекс молодых специалистов для работы на автоматизированных линиях и сборочных конвейерах.

• В рамках третьей ступени налажено сотрудничество с вузами Ивановской области (Ивановским политехническим университетом, Ивановским химико-технологическим университетом, Шуйским филиалом Ивановского государственного университета) и со столичными вузами, в которых ведется подготовка инженеров-технологов и технических специалистов (РТУ МИРЭА, МГТУ им. Баумана, НИУ МЭИ, МИСиС и Московским Политехом). Благодаря соглашению о сотрудничестве студенты вузов имеют возможность пройти практику в компании «Аквариус» в департаментах архитектурных и технических решений, технического менеджмента, департаменте проектирования, информационной безопасности и отделе архитектуры отраслевых и встраиваемых решений. Принять участие в интересных проектах и почувствовать себя частью команды разработчиков. А после успешного прохождения практики – устроиться на работу в компанию.

• Четвертая ступень рассчитана на студентов-выпускников технических специальностей. Для них организована возможность пройти стажировку в Центре разработок и участвовать в текущих проектах компании. На данный момент в компании проходят стажировку специалисты из МАИ, РУДН, МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, РГГУ. Оплачиваемая стажировка длится три месяца, после успешного прохождения которой студент имеет возможность трудоустроиться в компанию в Центр инженерных разработок.

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«Радиоэлектронной отрасли нужны специалисты высокой квалификации, предполагающей достаточно узкую специализацию. Данных специалистов весьма сложно подготовить исключительно на студенческой скамье. Программа компании “Аквариус” — это создание молодых команд разработчиков, так необходимых отрасли. Мы должны показать сегодняшним студентам, что социальные и карьерные лифты доступны им на родине, что здесь они могут приобщиться к решению самых амбициозных задач», - отметила Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника».

О компании «Аквариус»

Компания «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. Продукция компании собственной разработки имеет заключения Минпромторга России, подтверждающие производство промышленной продукции на территории России.