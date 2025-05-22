Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Балакирев Александр


УПОМИНАНИЯ


Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой 1
22.05.2025 Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников 1
29.03.2016 Услуга по выдаче разрешений на строительство в Ивановской области станет электронной 1
26.02.2016 Работа универсальной карты школьника в Ивановской области будет оптимизирована 2
19.12.2014 Ивановская область станет территорией апробации электронных платежей в системе ЖКХ 2
12.12.2014 Электронную путевку в детский лагерь Ивановской области можно будет оформить онлайн 1
31.10.2014 В Ивановской области принят закон, способствующий дальнейшему развитию МФЦ 1
26.09.2014 В Иванове открылся государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале госуслуг 1
12.09.2014 За два года в Ивановской области планируется открыть дополнительно более 130 окон МФЦ 2
05.05.2014 4 МФЦ в Ивановской области подключены к СМЭВ 2
18.03.2014 Минкомсвязи намерено тиражировать методику приоретизации перевода госуслуг в электронный вид, разработанную Ивановской областью 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Балакирев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10106 1
Dell EMC 5060 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Почта России ПАО 2211 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 61 1
Администрация Ивановского муниципального района 3 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 719 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1205 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 375 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 291 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 458 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 3
Dell EMC Unity - Dell EMC UnityVSA - Серия all-flash СХД 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Власов Даниил 1 1
Кабанова Марина 1 1
Горбунов Василий 14 1
Тальянов Сергей 2 1
Урнышев Роман 34 1
Митрохин Максим 10 1
Сатин Дмитрий 23 1
Евраев Михаил 263 1
Куликов Дмитрий 11 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 540 9
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 6
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Фурмановский район - Фурманов 5 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 120 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Гаврилов Посад 7 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Европа 24508 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Приволжск 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 41 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 247 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще