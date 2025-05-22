Получите все материалы CNews по ключевому слову
Балакирев Александр
УПОМИНАНИЯ
Балакирев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10106 1
|Dell EMC 5060 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
|Почта России ПАО 2211 1
|Власов Даниил 1 1
|Кабанова Марина 1 1
|Горбунов Василий 14 1
|Тальянов Сергей 2 1
|Урнышев Роман 34 1
|Митрохин Максим 10 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Евраев Михаил 263 1
|Куликов Дмитрий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.