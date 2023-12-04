«Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» перевели программы лояльности на отечественное ПО

пеРоссийские разработчики ПО в настоящий момент могут полностью заменить лишь 11 из 34 запросов, которые возникли у российского ритейла после ухода иностранных вендоров. В то же время «Магнит» и X5 смогли перевести свои программы лояльности на отечественное ПО, а компания «Восток-Запад» нашла отечественных поставщиков для своего роботизированного склада.

Потребности российского ритейла в ПО

У российских розничных сетей выявлено 34 функциональные потребности в российском ПО, которое должно заменить продукты ушедших из России иностранных разработчиков. Об этом в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Торговля» рассказал директор по цифровым технологиям сети «Магнит» Юрий Мисник.

Со своей стороны, более 50 российских разработчиков ПО предложили для розничного сектора более 60 актуальных и релевантных решений в области автоматизации. Средний уровень соответствия российских решений зарубежным составляет 85%.

По итогам работы ИЦК «Торговля» было установлено, что из упомянутых потребностей розничных сетей в ПО 11 полностью закрываются существующими российскими решениям (степень соответствия зарубежным аналогам – более 70%). 12 потребностей будут полностью закрыты после реализации выбранных ИЦК «Торговля» особо значимых проектов (ОЗП).

Еще для 11 потребностей есть российские решения, однако они требуют существенной доработки. Степень соответствия иностранным аналогам составляет 40-70%.

Программы лояльности на отечественном ПО

Статус ОЗП в рамках ИЦК «Торговля» был присвоен проектам «Магнит» и X5 (объединяет сети «Перекресток» и «Пятерочка») по переводу своих программ лояльности. Необходимость таких проектов была вызвана произошедшем в 2022 г. отказом иностранных поставщиков процессинговых систем от сотрудничества с российскими компаниями.

Оба проекта были реализованы. В случае с «Магнитом» разработчиком ПО для программы лояльности выступила компания «Монзана», ее продукт получил название Loyality 2.0.

На новую систему лояльности были переведены 67 млн активных клиентов сети. При этом была обеспечена непрерывность бизнес-процессов, покупателями остались доступны операции с бонусами и другими функциями, продолжилась регистрация новых пользователей. Также были добавлены новые механики и сохранены все исторически и аналитические данные.

В случае с X5 речь шла о замене процессинга Comach. Новая система Loimax была развернута на собственной инфраструктуре X5. Проект был реализован за три месяца, рассказал вице-президент по информационным технологиям X5 Станислав Богданов. Благодаря внедрению Loimax были восстановлены бизнес-показатели и реализованы новые возможности: «Единый счет», «Уровни лояльности», «Любимые категории» и др.

У X5 более 75 млн активных клиентов. К процессингу Loimax подключено более 85 тыс. касс. Среднее количество кассовых операций в сутки составляет 11 млн, в секунду в среднем происходит 1,2 тыс. кассовых операций.

«Портал поставщика» на основе СПО

Статус ОЗП также имеет проект разработки российской системы управления цепочками поставок («Портал поставщика»), который разрабатывает ритейлер Hoff. Речь идет о едином окне взаимодействия торговой площадки с поставщиками.

Свои решения для данной задачи имеют Ozon и Wildberries, однако коробочного решения пока не существует, говорит гендиректор Hoff-tech (подразделение Hoff) Константин Пешехонов.

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Hoff намерена создать общее решение для всего рынка, которое базируют на свободном программном обеспечении (СПО). Интерес к проекту проявили ряд неназванных розничных сетей, утверждает Константин Пешехонов.

В настоящее время происходит первый этап проекта – реализация базового функционала поставщиков: регистрация поставщика, заведение ассортимента, управление ценами, обмен остатками запасов на поставку, отчетность, работа с промо-активностями, работа с рекламой, взаиморасчеты, претензионная деятельность.

Цифровая платформа малого и среднего бизнеса

В рамках ИЦК «Торговля» есть также ряд проектов второй очереди. Среди них – разрабатываемая «Почта России» цифровая платформа для выхода в онлайн малого и среднего бизнеса. Система представляет из себя современную отечественную интегрированную ERP-систему, использующую сетевую, логистическую, информационно-коммуникационную и платежную инфраструктуры «Почта России».

Продукт обеспечит: доступ к механизмам государственной поддержки и субсидированию; мониторинг и статистику; систему управления заказами; систему управления данными продуктов; систему управления складской логистикой; систему интеграции; большие данные и искусственный интеллект; онлайн-бухгалтерию и кассовое обслуживанию; факторинг и целевое финансирование; B2G-интеграцию (ЕПГУ/ФНС/ФТС).

Роботизированный склад на основе отечественных решений

Другой проект – роботизация складской логистики, реализуемый компаний «Восток-Сервис». Переход на российскую ERP на базе «1С», которая должна была заменить WMS систему (система управления складом) от SAP, компания начала еще в 2019 г. Доработку систему «1С» осуществляет компания «Ситек».

В 2021 г., при строительстве нового логистического центра в подмосковных Раменском, «Восток-Запад» выбрала компанию Geek+ как ведущего в мире производителя роботов и RMS. Однако в 2022 г. данная компания отказалась сотрудничать с Россией, говорит гендиректор «Восток-Сервис» Сергей Ширяев. В результате поставщиком роботов стала компания Ronavi, RMS (ПО для управления совместными действиями роя логистических роботов и интеграции с различными системами управления складом) – компания robotsman.ru.

В дорожной карте «Новое индустриальное ПО», подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом», содержится еще ряд проектов в рамках ИЦК «Торговля». Группа «М-Видео» разрабатывает два продукта: система управления заказами и система управлениям торговыми процессами сети розничных магазинов. «Магнит» создает платформу комплексной автоматизации контент-центров.

«Азбука вкуса» вместе с фондом «Сколково» реализуют программу лояльности. Речь идет о внедрении и модификации под требования заказчикам импортонезависимого специализированного отраслевого решения CRM-класса для автоматизации процессов управления маркетинговыми активностями розничного предприятия на основе современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения, систем хранения больших данных, с возможностью дальнейшего тиражирования продукта.