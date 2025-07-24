«Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус»

В первом полугодии 2025 г. объем электронных документов поставщика пищевой продукции «Восток-Запад» в сервисах «Сфера Документы» и «Сфера Торговля» компании «СберКорус» вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен расширением количества контрагентов дистрибьютора. Об этом CNews сообщил представитель «СберКорус».

Компании ведут совместную работу с 2015 г. и активно развивают сотрудничество. Сегодня поставщик обменивается EDI/ЭДО-документацией с помощью сервисов «СберКорус Сфера Торговля» и «Сфера Документы», тем самым ускоряя рабочие процессы и сокращая издержки бизнеса.

В сервисах «СберКорус» «Восток-Запад» работает с такими видами документов как заказ, ответ на заказ, уведомление об отгрузке, уведомление о приемке, универсальный передаточный документ (УПД), универсальный корректирующий документ, акт сверки взаимных расчетов, каталоги цен.

EDI-система «Сфера Торговля» полностью автоматизирует формирование заказов и поставок компании. В сервисе поставщик ведёт обмен финансовой и коммерческой информацией с контрагентами – оформляет заказы, следит за приёмкой товара и ходом поставок.

С помощью сервиса «Сфера Документы» дистрибьютор пищевой продукции не только ведёт обмен юридически значимыми документами с контрагентами, но и работает с национальной системой маркировки и прослеживания «Честный Знак» – формирует и принимает универсальные передаточные документы (УПД) с указанием вида сделки/кодов маркировки, а также автоматически передает данные о движении товара с кодами маркировки в «Честный Знак».

«Уже десять лет сервисы «СберКорус» помогают нашему партнеру обеспечивать поставки пищевой продукции в бесперебойном режиме в крупнейшие предприятия сектора HoReCa, среди которых ведущие сети ресторанов быстрого питания. Это доказывает доверие к нам, как к оператору электронного документооборота и надежному помощнику в ведении бизнеса. «Восток-Запад» обменивается электронными документами с тысячами контрагентов на регулярной основе, а география поставок компании достигает более 600 городов – «СберКорус» обеспечивает оборот документов компании круглосуточно в 9 часовых поясах. Электронный документооборот в данном случае не только облегчает бизнес-процессы, но и позволяет компании увеличивать количество контрагентов по всей России», ― сказал коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.