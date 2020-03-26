Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей

Общественная сетевая платформа управления правами на интеллектуальную собственность в цифровой среде

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой сфере.

Речь идет о создании открытой общественной технологической инфраструктуры и общественно-государственной организации (автономной некоммерческой организации, АНО), обеспечивающей функционирование указанной инфраструктуры.

Данная АНО должна быть наделена полномочиями для осуществления деятельности, направленной на развитие, обеспечение прозрачности и доступности функционирования государственных и негосударственных сервисов по управлению правами, включая управления на коллективной основе в цифровой среде.

Кроме того, должна быть создана пользовательская инфраструктура: сервисы для всех этапов жизненного цикла результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая экспертизу, разрешение конфликтов и коммерческое распоряжение такими правами.

Платформа на технологии блокчейн

Общественная технологическая инфраструктура должна работать на базе технологий распределенных реестров (блокчейн). При вводе инфраструктуры в эксплуатацию она должна объединять не менее двух узлов распределенного реестра. Должно быть заключено не менее 15 договоров о подключение к данной инфраструктуре, из которых не менее трех договоров будут с органами власти.

Общественная сетевая платформа на базе блокчейна, защищающая права на интеллектуальную собственность в цифровой среде, обойдется в 600 млн рублей. В отрасли ее называют «эталонным примером пятого колеса в телеге»

На базе данной инфраструктуры должно быть создано не менее пяти информационных систем управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде и не менее 10 сервисов для разных отраслей и рынков (музыка, литература, звук, промышленность), обеспечивающих фиксацию и доказательства факта создания, разрешения конфликтов, коммерческого использования разных типов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в цифровой среде.

Ожидается, что в распределенном реестре открытой общественной технологической инфраструктуры будет зафиксировано не менее 10 млн транзакций о фактах создания, режимах доступа и правовой охраны, конфликтов, сделках, фактах использования и независимой оценки результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Стоимость проекта

Исполнителями указанных мероприятий значатся Фонд «Сколково» и Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (действует под брендом Ipchain). Кураторами выступят Минкомсвязи, Минкультуры и Минобрнауки.

Первоначальный вариант федпроекта «Информационная инфраструктура» предполагал, что на указанные цели будет потрачено 800 млн руб. из внебюджетных источников. Впоследствии сумма затрат была снижена до 600 млн руб., которые также будут получены из внебюджетных источников.

Ipchain – продукт обществ по коллективному управлению авторскими правами

Ассоциация Ipchain была создана в 2017 г. Ее учредителями выступили Фонд «Сколково», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), коммерческий банк «Новый век» и четыре общества по коллективному управлению интеллектуальными правами: «Российский союз правообладателей» (РСП), «Российское авторское общество» (РАО), «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (ВОИС), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС).

РАО аккредитована государством на сбор вознаграждений за публичное воспроизведение музыки в пользу владельцев авторских и исключительных прав на произведения. ВОИС имеет госаккредитацию на сбор вознаграждений за публичное воспроизведение в пользу исполнителей музыкальных произведений и изготовителей фонограмм.

РСП создана ВОИС, РАО и кинорежиссером Никитой Михалковым. Организация собирает вознаграждения в пользу владельцев авторских и смежных прав на музыкальные произведения с производителей и импортеров техники, способной на воспроизведение и хранение музыки, в размере 1% от стоимости соответствующих устройств.

Президентом Ассоциации Ipchain является Андрей Кричевский. Он же является гендиректором РСП и председателем совета директоров РАО, а ранее он также возглавлял ВОИС. Ассоциация создала децентрализованную сеть Ipchain, фиксирующую транзакции с правами и объектами интеллектуальной собственности: создание таких объектов, способ создания и используемые объекты; режим доступности объектов и их правообладателей; выполнение действий, создающих дополнительные гарантии права при использовании таких объектов (экспертизы); возникновение стоимости объекта, оценка его стоимости и использование в финансовой отчетности; возникновение спора и его разрешение; начала и завершение сделки с правами на такие объекты.

Возражения от Роспатента

Год назад Минкомсвязи подготовило проект указа Президента России о создании Российского центра интеллектуальной собственности (РЦИС), учредителем которого выступило бы Правительство при участии общественных организаций и объединений. Как объяснял Андрей Кричевский, Ipchain должна была передать права на созданную ей платформу данной организации, став при этом ее оператором.

Но против появления такой организации выступил глава Роспатента Григорий Ивлиев: ведомство опасалось, что РЦИС будет дублировать его функции. В итоге президентский указ так и не был подписан.

Как пояснил CNews источник, знакомый с ходом реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», без данного указа предложенная в программе схема работать не будет.

Минкомсвязи не ответило на вопрос о статусе работ по данному проекту. Андрей Кричевский в ответ на вопрос CNews о ходе соответствующих работ выразил удивление, что «компьютерное издание не знает об этом».

«Пятое колесо в телеге»

Отметим также, что не все правообладатели видят необходимость в такой платформе, как Ipchain. «Для дистрибуции цифрового контента такая платформа не нужна, - говорит президент ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – Цепочки взаимодействия выстроены, бизнес прекрасно справляется, оборот легального рынка растет по 40 – 50% в год. На мой взгляд, Ipchain – это эталонный пример пятого колеса в телеге».