Российский бизнес платит более 100 млн руб. штрафа в год за неуплату отчислений за публичное воспроизведение музыки

Аналитики Cubic Media подсчитали, что в год компании в России платят более 100 млн руб. штрафа за неуплату отчислений за фоновую музыку ​​в контролирующие органы (Российское авторское общество (РАО) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)). В соответствии с законодательством (статья 1229 ГК РФ) за использование музыки в бизнес-целях — в сферах HoReCa, ритейла, на заправках, в салонах красоты и других коммерческих помещениях — необходимо платить. Если компания не производит отчисления обладателям авторских и смежных прав, она использует музыку нелегально, что грозит штрафом до 5 млн руб. согласно статье 1301 ГК РФ. Об этом CNews сообщили представители Cubic Media .

Специалисты Cubic Media выяснили, что ежемесячно до решения суда доходят больше 50 дел о коммерческом использовании музыки без оплаты. Средняя сумма взыскания по таким случаям — 150 тыс. руб. Количество дел растет на 25-30% каждый год, включая рост случаев неуплаты со стороны бизнеса, так и рост числа проверок со стороны контролирующих органов. Важно отметить, что данная статистика показывает минимально возможные число случаев неуплаты и суммы штрафов, поскольку большинство дел решается до суда.

Александра Штенгауэр, руководитель юридического отдела Cubic Media: «Большая часть споров решается в досудебном порядке, так как разбирательство в суде — дорогостоящий и времязатратный процесс, тем более, когда нарушение закона действительно было и спорить об этом бессмысленно. Суммы штрафов являются внушительными, особенно, если сравнить их с выплатами за правомерное использование. Так, например, штраф в 150 тыс. руб. равняется 60 месяцам правомерного использования музыки для кофейни в Москве по официальным ставкам РАО и ВОИС (расчет для кофейни в Москве площадью менее 50м2). Только гражданской ответственностью меры за нарушения могут не ограничиться. Кодекс об административных правонарушениях (статья 7.12 КоАП) предусматривает ответственность в виде штрафа до 40 тыс. руб. для юридического лица и до 20 тыс. руб. на должностное лицо за неправомерное использование объектов авторского права. Помимо штрафа сотрудники прокуратуры могут дополнительно конфисковать и звуковое оборудование, с помощью которого воспроизводилась музыка».

Если компания использует музыку там, где работает с клиентами, значит, она использует ее в бизнес-целях. Использование пользовательских стриминговых сервисов, например, «Яндекс.музыка» или Apple Music, также незаконно. Они предназначены только для личного некоммерческого использования. Это указано в условиях использования сервисов.

Дмитрий Яковлев, коммерческий директор компании Cubic Media: «Компании, которые не делают выплат за использование фоновой музыки в контролирующие организации (РАО и ВОИС) или правообладателями напрямую, либо не знают, что это необходимо, либо идут на риск сознательно. Основную причину роста таких нарушений мы видим именно в неосведомленности бизнеса о необходимости отчислений за музыку в коммерческих целях. Звук является такой же частью помещения, которая создает коммерческий эффект и помогает бизнесу зарабатывать. Расходы на музыку наравне с расходами на аренду, электричество и другими являются значимым для бизнеса. Поэтому чтобы существовать в правовом поле, каждая компания должна либо самостоятельно делать отчисления за использование музыки в РАО и ВОИС или правообладателями напрямую, либо сотрудничать со специальными музыкальными сервисами, которые берут на себя отчисления и/или предлагают лицензионную авторскую музыку».

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Cubic Media основана в 2003 г. Сегодня это российский поставщик музыкальных и визуальных технологий для бизнеса, которые решают маркетинговые и коммуникационные задачи брендов. Технологиями Cubic Media пользуются более 45 тыс. ритейл-точек по всей России и СНГ. Cubic Music — одно из бизнес-направлений Cubic Media, музыкальный сервис для среднего и крупного бизнеса.