РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах

Российское авторское общество судится с крупными сетями кинотеатров из-за того, что те не отчисляют ему вознаграждение за публичное воспроизведение музыки в зарубежных фильмах. Ответчики ссылаются на то, что выплачивать деньги авторам из «недружественных» стран все равно не получится, пока те не вернутся в Россию. Юристы в победе киносетей в суде сомневаются.



РАО против кинотеатров

Российское авторское общество подало иски к крупным сетям кинотеатров, которые отчисляют ему вознаграждения за публичное воспроизведение музыки в фильмах. Претензии у РАО к юридическим лицам сети кинотеатров «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» – исковые заявления опубликованы в картотеке арбитражных дел и зарегистрированы арбитражным судом Москвы 26 августа 2022 г.. Сумма требований к «Формуле кино» и «Синема парку» – 10,3 млн руб., к юрлицам «Каро» – 7,4 млн руб..

Представители «Формулы кино» и «Синема парка» пояснили CNews, что предметом спора являются отчисления за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших деятельность в России. В кинотеатре напомнили, что с Россией перестали работать не только крупные иностранные киностудии из «недружественных» стран, но и иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП) из этих стран. В марте 2022 г. именно поэтому российская Ассоциация владельцев кинотеатров даже просила отменить сбор вознаграждений за музыку в составе иностранных фильмов.

«Мы полностью оплачиваем долги по отчислениям за произведение музыкальных произведений российских и зарубежных правообладателей, представители которых не ушли из России, – сообщили представители объединенной сети. – Считаем возможным производить выплаты вознаграждений в пользу иностранных авторов, которые находятся в "недружественных" странах и заявили об уходе или приостановке деятельности в России, не ранее, чем они возобновят свою деятельность на территории нашей страны».

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Представители объединенной сети пожаловались, что несут колоссальные убытки, так как лишились огромной части контента и недополучили более 75% ожидаемой выручки. В киносети добавили, что со времен пандемии руководство РАО никак не хочет пойти навстречу кинотеатрам, хотя является частью индустрии.

В РАО тем временем настаивают, что речь идет о долгах, которые у кинотеатров возникли еще до 24 февраля 2022 г. Так, исполнительный директор РАО Алексей Карелов заявил CNews, что общество пытается взыскать дебиторскую задолженность, а кинотеатры, ссылаясь на уход зарубежных исполнителей, надеются «использовать предлог для освобождения от выплаты вознаграждения, чтобы избежать уплаты накопленного долга».

«РАО в течение продолжительного времени шло навстречу, не предъявляя требований по выплате накопленного долга, однако первоочередной задачей РАО является защита прав и законных интересов авторов, в связи с чем мы вынуждены предпринимать все возможные действия по взысканию задолженностей по выплате авторского вознаграждения, включая обращение в суды, – отметил Карелов. – На РАО, как на некоммерческой, аккредитованной государством организации, лежит ответственность не только по выполнению законодательных норм, но и по разъяснению их нюансов для пользователей. Но у некоторые в последние полгода неверно трактуют ситуацию, что усугубляется определенным эмоциональным фоном».

По его словам, связывать конкретную ситуацию с «уходом Голливуда» напрямую не нужно, так как композитором к иностранному фильму может быть гражданин России или же в его состав может быть включена музыка граждан дружественных государств.

«Следует разделять фильмы и права на них – это одна история, музыка к ним – другая, – призвал Карелов. – Аналогичного подхода придерживается и мировое сообщество – Международная конфедерация авторско-правовых организаций СИЗАК сохранила статус РАО как действующего члена конфедерации, и ни один договор между РАО и иностранными авторско-правовыми организациями не расторгнут».

В РАО добавили, что «кинотеатры чрезмерно драматизируют проблему с иностранными кинокартинами». Начиная с весны 2022 г., кинотеатры не получают лицензионные копии иностранной кинопродукции от иностранных дистрибьюторов, а значит, проблема с выплатой в РАО авторского вознаграждения за кинопоказ лицензионных экземпляров фильмов отпадает сама собой. Что касается показов нелицензионных копий, уточнил Карелов, кинотеатры не только ничего не теряют, а экономят львиную долю дохода, так как до событий февраля 2022 г. кинотеатры выплачивали официальным кинодистрибьюторам более 50% от сумм валового сбора от продажи билетов на фильм за право показывать иностранный фильм в своем кинотеатре.



«Поэтому сейчас кинотеатры, показывающие иностранные фильмы, лишены множества поводов для головной боли и могут не пытаться сэкономить за счет авторов фильмов, вкладывающих свой талант в успех каждого фильма, – резюмировали в РАО.



Что касается выплат вознаграждения иностранным авторам, в РАО напоминают, что это возможно через перечисление средств в рублях на спецсчет типа «О», который был предусмотрен указом Президента России от 27 мая 2022 г. Он устанавливает особый порядок перечисления денежных средств правообладателям из недружественных государств и приравненным к ним категориям правообладателей.

Если вознаграждение не будет востребовано правообладателями, РАО планирует руководствоваться разъяснениями профильных министерств. В обществе отметили, что с ноября 2017 г. определен порядок обращения с невостребованным вознаграждением со стороны аккредитованных ОКУП (п. 8 ст. 1244 Гражданского кодекса России) – не востребованное правообладателем вознаграждение в течение трех лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором такое вознаграждение было распределено аккредитованной организацией, включается аккредитованной организацией в суммы, подлежащие очередному распределению.



Вечный спор

Напомним, с 2008 г. в России введена практика выдачи государственной аккредитации организациям по управлению авторскими правами в определенных сферах деятельности, и получить ее может только организация.

«По сути, такая организация наделяется искусственными полномочиями представительства и управления правами остальных участников рынка», – объяснил CNews Евгений Дедков, адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры».

Одной из таких организаций является РАО, которая собирает вознаграждения за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Кинотеатры обычно платят РАО до 3% сбора от выручки (продажи билетов), хотя чаще всего общество предоставляет им дисконт и берет, к примеру, 1,2 или 0,8% – все зависит от условий договора, который организация заключается с кинотеатрами.

«РАО утверждает, что делает отчисления в пользу физических лиц, исполнителей в том числе за рубежом. По факту же чаще она работает с юридическими лицами, некими музыкальными издательствами, и в таком случае не совсем ясно, может ли индивидуальное авторское право быть отчуждено какой-то организации, с которой потом ведут расчеты, – говорит Дедков. – Вопросы у кинотеатров есть и по поводу фильмов американского производства – по законодательству США композитор или исполнитель передает свое произведение киностудии, а та уже закладывает стоимость произведения в стоимость лицензии. То есть, по сути, права на музыку, которая воспроизводится, уже оплачены».

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В последнее время РАО часто становится участником судебных разбирательств, пытаясь получить процент за публичное использование музыки с кинотеатров. В беседе с CNews глава Института исследований интернета Карен Казарян заметил, что регулярные судебные разбирательства происходят со времен пандемии коронавируса, на фоне которой у кинотеатров тоже серьезно упала выручка.

Кто прав в судебной тяжбе

Евгений Дедков уточняет, что судьба исков к «Формуле кино» и «Синема парку» с «Каро» зависит от того, был ли у киносетей заключен договор о выплате вознаграждения с РАО.

«Так как это крупные сети, наверняка контракты были, а значит по договору РАО может требовать выплаты долгов, – отметил эксперт. – Скорее всего, речь действительно идет о задолженности за предыдущие годы, и суд примет решение в пользу РАО».

По словам Дедкова, в этом случае не имеет значения, из какой страны правообладатель – дружественной или недружественной. Россия не выходила из международных соглашений по авторским правам, и принцип законности рассмотрения судебных решений никуда не делся.

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«Да, был прецедент, когда российский суд учел то обстоятельство, что правообладатель из недружественной страны, однако это решение уже оспорили, – напомнил Дедков. – 21 июня 2022 г. Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по иску Entertainment One UK Ltd., правообладателя мультсериала «Свинка Пеппа», к индивидуальному предпринимателю Ивану Кожевникову о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. Первая инстанция отказала истцу со ссылкой на то, что компания зарегистрирована в недружественной по отношению к России стране».

Так или иначе, доводы Арбитражного суда Кировской области, который счел введенные Великобританией санкционные меры против России обстоятельством, имеющим преюдициальное значение для иска о защите авторских прав, не устояли.

Другое дело, говорит Дедков, что в России много кинотеатров, которые изначально не стали заключать с РЭО контракта и решили расплачиваться с правообладателями напрямую – при этом общество пытается судиться и с ними. Сейчас в Суде по интеллектуальным правам (суде кассационной инстанции по делам о защите ИС) рассматривают четыре похожих дела, ответчики – два муниципальных кинотеатра в Республике Башкортостан, кинотеатры «Романов Синема 1» и «Романов Синема 2».

В таких случаях исход дела не очевиден – кинотеатры могут заявить о неправомерности требований РАО и попросить суд рассматривать каждый фильм и его юрисдикцию, чтобы понять, подлежит ли он начислению вознаграждения.

Выручка кинотеатров

В то же время неохота кинотеатров выплачивать долги понятна, так как они переживают не лучшие времена. В марте 2022 г. об уходе с российского рынка объявили мировые звукозаписывающие лейблы: Universal Music Group (UMG), Warner Music Group (WMG) и Sony Music. О своем уходе сообщили и кинокомпании Disney, Warner Bros. и Paramount. К началу мая 2022 г. в стране, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров, закрылась треть всех кинотеатров – в основном потому, что зарубежные блокбастеры приносили кинотеатрам от 70% до 90% выручки.

Как уточнил CNews региональный директор объединенной киносети «Синема парк» Артем Бакиров, посещаемость кинотеатров сегодня упала намного сильнее, чем в пандемийные годы.

«По сравнению с допандемийным 2019 г. наша посещаемость упала почти на 60%, а доходы – на 51%. Если сравнивать с 2021 годом – посещаемость упала на 40%, выручка – на 34%. По итогам года прогнозируем падение до 70-75%», – заявил эксперт.

Что власти пытаются сделать

Представители кинотеатров уже обращались к Правительству России с просьбой обеспечить им поддержку: в письме участники рынка просили субсидировать в каком-то формате текущие расходы с дальнейшим возвратом денег в рамках кредитных обязательств. Но получили отказ – выдать субсидию на сумму 6,5 млрд руб. правительство оказалось не готово.

В то же время, помимо введения рублевого счета, книги, фильмы и музыку авторов из «недружественных» государств пытаются вернуть в Россию благодаря принудительным лицензиям. Законопроект в Госдуму недавно внес депутат партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Дмитрий Кузнецов, предложив принудительно лицензировать объекты авторского права из ряда стран.