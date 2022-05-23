В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями

Российские власти разрабатывают временный порядок внесения платежей по контрактам с правообладателями из недружественных стран. После их ухода из страны из-за спецоперации российские юрлица будут оплачивать использование зарубежного контента в рублях — даже если зарубежные компании согласия на то не давали. Меру собираются принять после приостановки деятельности в России медиакорпораций Universal, Disney, Warner Bros., Sony и Paramount. Эксперты предрекают массовые судебные разбирательства.

Принудительная оплата в рублях

В России собираются ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных государств, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Вскоре Президент России Владимир Путин может подписать указ о порядке расчетов с зарубежными компаниями, которые решили покинуть российский рынок на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировать указ отказался.

Предполагается, что российские юридические и физические лица, а также все, кто имел лицензионные контракты с правообладателями из стран, попавших в список недружественных, могут продолжать расплачиваться за использование контента. Делать они это будут через рублевый счет в банках России до тех пор, пока санкции и запреты не отменят. Сейчас в список недружественных государств, которые ввели санкции против России, входят 52 представителя, среди которых 27 стран-членов Евросоюза, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария, Китай, Япония и другие.

При этом забрать деньги с рублевых счетов иностранные правообладатели могут только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. До сих пор эта комиссия ведала иностранными инвестициями в хозяйственные общества, которые имели стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

По разрабатываемому временному порядку расчета с правообладателями из недружественных стран российские юрлица будут оплачивать зарубежный контент даже без согласия зарубежных компаний

Отмечается, что одной из причин принятия этого указа стали сложности с расчетами с международными корпорациями после отключения российских банков от международных платежных систем и SWIFT. Предложенный механизм проведения рублевых платежей по спецсчетам через уполномоченный банк в России после санкций уже применяется для расчетов по экспортным поставкам российского газа.

Правообладателей не спросят

Цель нового порядка расчетов с медиакорпорациями — позволить российским театрам, кинотеатрам и видеосервисам продолжать использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров, даже если речь идет о контенте, который распространять в России запретили сами правообладатели.

Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР, отмечает, что зарубежные правообладатели, не согласные с такой схемой, могут обратиться в суд.

«Тут, конечно, вопрос правоприменительной практики судами, как они будут трактовать действие этого указа. По иерархии законов указ ниже по силе, чем Гражданский кодекс России. А он говорит о безоговорочной необходимости защиты прав правообладателя», — говорит эксперт.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян подтвердил CNews, что можно ожидать массовых судебных исков зарубежных правообладателей, контент которых продолжат распространять в России без их разрешения.

«Одна только возможность использования контента без согласия правообладателей, если она будет зафиксирована в указе, нарушает все, что можно, — предупредил эксперт. — Скорее всего, правообладатели пойдут в суды, а Россия снова появится в "плохом" списке Торгового представительства США (USTR). Также на российские организации, которые начнут работать по этой схеме, могут подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО)».

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Торговое представительство США с 2011 г. ведет реестр платформ и маркетплейсов, которые торгуют пиратскими товарами. В 2012 г. Россия и Китай возглавили список стран с наихудшими, по мнению американских экспертов, условиями для защиты авторских прав.

Карен Казарян отмечает, что в долгосрочной перспективе принятие законопроекта грозит целым рядом неприятностей, в первую очередь, имиджевых. В частности, придется долго доказывать иностранным партнером, что в России все же уважают интеллектуальную собственность.

Принудительные лицензии в том числе

Оставить российским пользователям привычный зарубежный контент будут пытаться и другими способами. Так, в апреле 2022 г. стало известно о том, что власти готовят законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии. Суть нововведений заключалась в том, что действие принудительной лицензии планируется распространить не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе медиаконтент.

Обратиться в суд за получением принудительной лицензии будет вправе российский лицензиат, если его партнер из недружественной страны в одностороннем порядке отказался от договора по основаниям, не связанным с его нарушением. А исполнять финансовые обязательства по контрактам, заключенным после 23 февраля 2022 г. российским лицензиатам, если они являются акционерными обществами, предложили акциями.

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По мнению Карена Казаряна, введение такого порядка также нарушает международные обязательства России, в частности международное соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации. Оно ограничивает область применения процедуры принудительного лицензирования патентами, промышленными образцами и т.д. Нарушена будет и Бернская конвенция — международное соглашение в области авторского права, требующее предоставления авторам ряда исключительных прав. Она же запрещает дискриминировать национальные и иностранные произведения.

Кто ушел с российского медиарынка

В марте 2022 г. об уходе из России объявила «большая тройка» мировых звукозаписывающих лейблов: Universal Music Group (UMG), Warner Music Group (WMG) и Sony Music. Первая закрыла российские представительства и остановила все бизнес-операции в стране, вторая отказалась от инвестиций, новых проектов, рекламы и производства физических носителей. Единственной, кто не сообщил о полном разрыве контрактов с исполнителями, стала Sony Music, однако она объявила о приостановке работы в стране. О своем уходе с российского медиаполя также заявили кинокомпании Disney, Warner Bros. и Paramount.