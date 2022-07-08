ЕС возмущен российским импортзамещением. В ответ Россия усилит переход госкомпаний на отечественное «железо»

Минпромторг собирается скорректировать нормативную базу, регулирующую в том числе хардверные закупки госкомпаний. В сложившихся геополитических условиях министерство видит необходимость повысить долю закупок российских решений, но при этом хочет, чтобы преференции отечественным продуктам не входили в противоречия с обязательствами России в рамках членства в ВТО и ЕААС. На рассмотрении в ВТО уже почти год находится запрос ЕС, который подозревает ущемление интересов своих производителей в нашей стране.

Защита госзакупок российского «железа»

Как выяснил CNews, Минпромторг решил доработать законодательство, связанное со стимулированием закупок госкомпаниями российской промышленной продукции, включая «железо». Министерство с одной стороны хочет на фоне санкционных рисков увеличить долю приобретаемых отечественных решений по сравнению с зарубежными, а с другой — намерено обезопасить Россию от претензий со стороны иностранных государств. Перед многими из них у нашей страны есть обязательства в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС; в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Для достижения упомянутых целей Минпромторг 30 июня 2022 г. объявил конкурс на экспертно-аналитическое обеспечение выработки единых подходов к совершенствованию мер госрегулирования закупок компаниями с госучастием и импортозамещения. Начальная максимальная цена контракта выставлена на уровне 17 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 18 июля, подведение итогов запланировано на 25 июля.

В тендерной документации сообщается, что существующие на сегодня инструменты стимулирования спроса на продукцию отечественного производства (подробнее о них — ниже) «вызывают открытую негативную реакцию со стороны торговых партнеров в рамках ВТО и воспринимаются зарубежными странами как нарушение интересов их компаний, работающих на российском рынке».

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В то же время, как можно было заключит из пояснений представителей Минпромторга для CNews, Россия от своих обязательств по линии ВТО и ЕАЭС отказываться не собирается. «Принимаемые меры по поддержке национальных производителей не должны противоречить международным нормам», — отметили они.

Жалоба ЕС на Россию

Представители Минпромторга рассказали CNews, что в настоящее время претензий со стороны ЕАЭС к закупкам госкомпаний не поступало, а вот со стороны Европейского союза (ЕС) еще в июле 2021 г. была подана жалоба в ВТО. Предмет спора — три элемента регулирования закупок госкомпаний (субъекты отношений в рамках федерального закона 223-ФЗ).

Первый из них касается введенной с 1 января 2017 г. системы ценовых преференций при закупках этими компаниями российских товаров и услуг. Она заключается в том, что если на тендере в формате конкурса (или близком по смыслу) одновременно представлены отечественные и российские предложения, то заказчик при сопоставлении заявок должен ориентироваться на цену российского предложения за вычетом 15% суммы. Если именно оно и победит, то договор будет подписан по цене предложения (без вычета 15%). Когда же проводится тендер в формате аукциона, и на нем выигрывает иностранная заявка (в то время как есть и российские), то договор будет подписан по цене ее предложения за вычетом 15% суммы.

Второй элемент регулирования, вызвавший вопросы у ЕС, к сфере электроники отношения не имеет. Он касается разрешительной системы закупок продукции зарубежного машиностроения.

Третий элемент затрагивает систему национальных квот. Напомним, с 1 января 2021 г. для российских госкомпаний были введены обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения. Соответствующее постановление Правительства № 2013 3 декабря 2020 г. подписал премьер-министр Михаила Мишустина.

В перечень обязательно квотируемой продукции был включен 251 товар российского производства. В списке не менее 50 пунктов являются товарами радиоэлектронной промышленности или их компонентами. В частности, согласно документу, на российские ПК в 2021 г. для госпредприятий введена квота не менее 50% от всего объема закупки, в 2022 г. — не менее 60%, в 2023 г. — не менее 70%.

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Аналогичные квоты введены на закупку отечественных ноутбуков и планшетов. На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» стартовый порог установлен на более низком уровне: от 30% в 2021 г., от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г.

Как сообщили CNews представители Минпромторга, в настоящее время рассмотрение ВТО инициированного ЕС спора приостановлено.

Почему эта тема взволновала ЕС

На официальном сайте ЕС можно обнаружить пресс-релиз, опубликованный накануне обращения союза в ВТО. Строго говоря, речь идет не о жалобе, а о «запросе на консультацию». В нем вышеупомянутые элементы регулирования госзакупок нашей страны названы «кажущимися противоречащими правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации иностранных компаний в этой сфере».

«С 2015 г. Россия постепенно расширяла политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, — говорится в пресс-релизе. — Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в договорах на закупку некоторыми связанными с государством субъектами и юридическими лицами в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 г. стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., что составляет около 290 млрд евро и эквивалентно 21% ВВП России».

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В конце пресс-релиза его авторы сообщают, что консультации по урегулированию споров, запрошенные ЕС, являются первым шагом в процедурах ВТО по урегулированию споров. «Если они не приведут к удовлетворительному решению, ЕС может потребовать, чтобы ВТО создала комиссию для вынесения решения по этому вопросу», — заключают они.

Некоторые подробности проблематики. Взгляд из России

В документации вышеупомянутого тендера Минпромторга отмечается, что на закупки, совершаемые компаниями с госучастием ежегодно приходится около 65-70% от общего объема госзакупок. Доля импортной продукции, закупаемой компаниями находится на уровне 20-30%. «С учетом ухудшения международной геополитической обстановки и возникновения рисков, связанных с экономической безопасностью страны, государство заинтересованно в повышении доли закупаемой продукции российского производства», — говорится в документе.

Также в нем сообщается, что в сложившейся политико-экономической ситуации обязательства, возложенные на Россию по линии ВТО и ЕАЭС, оказывают значительное негативное воздействие на экономику страны, а также далеко не всегда добросовестно исполняются другими странами — торговыми партнерами в отношении продукции российского происхождения.