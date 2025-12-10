SL Soft FabricaONE.AI представила обновления платформы ROBIN

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) расширила функциональные возможности платформы ROBIN за счет встроенного интеллектуального виджета – виртуального помощника. Он выступает единой точкой доступа к автоматизированным процессам и позволяет сотрудникам запускать задачи, находить информацию в документах через интеллектуальный поиск и получать ответы на основе корпоративных данных прямо в чате. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Виджет объединяет RPA-, BPM- и ИИ-возможности в одном чат-интерфейсе, упрощает работу с корпоративными системами и делает автоматизацию доступной для пользователей без специальной подготовки.

Обновления направлены на улучшение пользовательского опыта и расширение сценариев взаимодействия.

Теперь платформа поддерживает работу с анонимными пользователями. Администраторы могут настраивать специальные доступы к навыкам виртуального помощника для пользователей, которые работают без авторизации. Это расширяет сценарии применения продукта для клиентов, временного персонала или внешних подрядчиков.

Усилена валидация прав доступа: если доступ к навыку отозван в момент его запуска, помощник корректно уведомляет об ошибке.

Асинхронный ответ интеллектуального поиска ускоряет работу пользователя. Теперь сотрудник может продолжать диалог, пока формируется результат, — интерфейс больше не блокирует поле ввода.

Появилась возможность передать текст запроса как входной параметр процесса. Сообщение пользователя анализируется, разбивается на смысловые части и необходимые данные сразу передаются по цепочке сценария. Это ускоряет выполнение процессов и сокращает количество уточнений.

Обновился дизайн карточки запроса и области чата, он стал современнее и удобнее. Добавлен фильтр по статусам запросов: в работе, ожидает действия, просрочен, выполнен, ИИ-поиск. В чате появилась новая вкладка «Избранные процессы» для быстрого запуска и управления наиболее востребованными процессами.

«Мы развиваем ROBIN как рабочую среду, где любые действия выполняются быстро и интуитивно, с сохранением высокого уровня безопасности. Обновления делают продукт еще удобнее для пользователей и гибче для компаний: теперь проще запускать процессы, работать с интеллектуальным поиском и подключать к сервису внешних пользователей. Наша цель – предоставить удобные инструменты автоматизации каждому сотруднику и сделать интеллектуальные технологии гиперавтоматизации незаметными за простым и понятным интерфейсом», – отметил Иван Мельников, директор по гиперавтоматизации и ИИ-агентам направления SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Продукты ROBIN входят в кластер SL Soft AI.