Группа «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов

Входящая в контур управления «Айти» Тагира Яппарова компания «Робин» выделила в отдельный бизнес свой облачный маркетплейс программных роботов. ООО «Робин облако» было зарегистрировано в Москве в конце июня 2022 г.

Облако для «Робина»

Как выяснил CNews, в контуре управления известной российской ИТ-компании «Айти» Тагира Яппарова появилась новая бизнес-структура. По данным ЕГРЮЛ, 27 июня 2022 г. в Москве было зарегистрировано ООО «Робин облако».

Главным его соучредителем с долей в 23% выступает ООО «Робин», которое на 41% принадлежит ООО «Айти. Бизнес решения» (по 37,5% долей у Яппарова и Игоря Касимова; 25% у АО «УК “Айти”»). Другими участниками «Робин облака» заявлены Георгий Пойдашев (20,4%), Касимов (13%), Яппаров (13%), Павел Сергеев (10,2%), Павел Борченко и Иван Мельников.

Компания «Робин», по оценкам CNews, является лидером среди российских разработчиков платформ RPA (Robotic process automation), которые предоставляют своим заказчикам программных роботов для автоматизации тех или иных бизнес-процессов. В частности компания предлагает роботизированного бухгалтера, специалиста техподдержки, специалиста по закупкам, администратора, специалиста по работе с задолженностью, эксперта по кадрам.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. «Робин» увеличил свою выручку почти в девять раз (на 794%) до 148,6 млн руб. Чистая прибыль компании при этом составила 18,5 млн руб. В указанный период в компании в среднем трудилось 40 человек — на 25 больше, чем годом ранее.

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Компания гордится тем, что ее платформа в ноябре 2019 г. стала первым RPA-решением в реестре российского ПО при Минцифры.

Специфика нового бизнеса

Название нового юрлица в латинском написании тождественно уже существовавшему в «Робине» бизнес-направлению Robin Cloud, представляющему собой облачный маркетплейс.

«Да, мы создали компанию для того, чтобы развивать собственный облачный маркетплейс программных роботов, — сообщил CNewsгенеральный директор «Робин облака» Павел Сергеев. — “Робин” всегда старается предлагать своим клиентам и рынку новые идеи и новые подходы к роботизации».

По словам топ-менеджера, основной продукт «Робина», платформа Robinс точки зрения архитектуры и функциональности ориентирован на Enterprise-рынок и компании с госучастием. «В нем мы уделили много внимания безопасности использования, корпоративной ролевой модели с поддержкой доменной аутентификации и совместили простоту инструментов No-Code и преимущества Low-Code, — отмечает он. — В то же время мы видим большой интерес к облачным решениям, как со стороны Enterprise-клиентов (внутреннее облако), так и со стороны малого и среднего бизнеса».

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«Иная схема лицензирования, наличие маркетплейса с готовыми решениями, новые возможности контрактования — все это предлагает наш новый продукт, построенный на платформе Robin, развиваемый и продвигаемый компанией “Робин облако”», — добавляет Сергеев.

Состав игроков российского рынка RPA

Напомним, для сравнения решений по роботизации редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 27 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Сравнение решений RPA проводилось по функциональности робота и студии (шесть критериев), функциональности оркестратора (управляющей программы; восемь критериев), дополнительным возможностям (четыре критерия), возможности по обучению (четыре критерия), соответствию федеральному закону о персональных данных, факту включения в реестр российского ПО при Минцифры, форматам поставки, величине тестового периода, масштабам маркетплейса.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Роботы, созданные людьми, они все-таки как люди, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Можно выработать 10 критериев, а по каждому критерию 10 вариантов оценки. Но если в итоге кто-то наберет меньше баллов, то он никогда не согласится, что он чем-то хуже своего коллеги, сидящего за соседним столом и выполняющего ту же работу. Такая же борьба в рамках рейтинга развернулась среди роботов, и никто не хотел уступать. Хорошо, что поставщики дают вплоть до трех месяцев бесплатного тестирования своих решений — этого должно хватить конечным заказчикам, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Со своей стороны, несмотря на все сложности, я уверен, что нам удалось сформировать максимально объективный рейтинг».

Лидером рейтинга CNewsRPA-2021 было признано решение Blue Prism одноименного вендора. Второе место у компании UiPath. На третьем месте оказалась компания «Робин» и решение Robin RPA — лидер среди российских RPA-платформ.