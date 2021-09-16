На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

Бумажные личные дела школьников и детсадовцев Москвы заменят электронными. Они будут содержать сведения об ученике, его родителях и статусе межведомственной проверки.

Электронные личные дела для школьников

На московских детей, которые пойдут в школу или детский сад, заведут электронные личные дела. Они станут заменой бумажному формату и будут оформлены по единому стандарту с указанием информации об ученике, его родителях или законных представителях. Также электронные личные дела будут содержать документы, предоставленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru и статус межведомственной проверки. Заявление Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, было опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Безопасность системы

Доступ к данным ребенка получит только администрация школы и классный руководитель. Электронная система была разработана столичным департаментом образования и науки и городским департаментом информационных технологий. По утверждению столичных властей, система соответствует требованиям о защите информации и персональных данных, предъявляемых Конституцией России и федеральными законами об информации.

Преимущества электронного досье

Заммэра отметила, что разработанная система позволит избежать бумажной волокиты: «Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года». А в случае перехода из одной школы в другую электронное досье автоматически будет передано в новую организацию. Бумажные личные дела ребят, которые уже ходят в детский сад или учатся в школе, будут поэтапно переведены в электронный формат в течение года.

Бумажные личные дела школьников и детсадовцев заменят электронными

mos.ru напоминает, что благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения и «Московской электронной школы» («МЭШ») уже были отменены бумажные медицинские карты юных москвичей. Введение электронных медицинских карт, по мнению властей, освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок.

МЭШ

«Московская электронная школа» — проект по созданию современного образовательного пространства, которое позволяет сокращать количество документации, упрощает связь с родителями учеников, облегчает подготовку к уроку, предоставляет дополнительные материалы в электронной библиотеке. На платформе доступны более 2 млн обучающих материалов и 45 тыс. сценариев уроков по различным предметам для учеников 1-11 классов.

В мае 2021 г. CNews сообщал (https://www.cnews.ru/news/line/2021-05-14_deti_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami) о проекте компании «Мобильное электронное образование» по интеграции контента для учеников первых-третьих классов с ограниченными возможностями здоровья в «Московскую электронную школу». На этот проект компания выиграла грант правительства Москвы в размере 60 млн руб.

Благодаря программам «Мобильного электронного образования», интегрированным в МЭШ дети с нарушениями речи, задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений смогут получить адаптированный для них образовательный контент.