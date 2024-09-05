ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

Создание информационной системы уполномоченных по правам человека обойдется федеральному бюджету в 564 млн руб. Система должна будет обрабатывать жалобы граждан, осуществлять мониторинг соблюдения прав человека (в том числе в соцсетях) в целях своевременного выявления нарушений законодательства и осуществлять прогнозирование изменений в сфере защиты прав человека.

Затраты на цифровизацию сферы защиты прав человека

На обеспечение создания и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ) федеральный бюджет в 2021-2024 гг. потратит 564 млн руб.

Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». За реализацию проекта отвечает Аппарат Уполномоченного по правам человека.

ФГИС УПЧ будет представлять из себя «эффективную» цифровую платформу и сервисы, функционирующие в рамках единого информационного пространства с другими государственными информационными системами и сервисами, обеспечивающих взаимодействие государства и граждан по вопросам защиты прав и свобод. В ФГИС УПЧ должны быть реализованы ряд функций.

Что должна уметь делать информационная система защиты прав человека

Во-первых, это прием и регистрация заявлений и жалоб граждан России и граждан других стран, находящихся на территории России.

Обращения могут поступать по разным каналам: по почте, электронной почте, через информационные порталы ведомств и организаций. Также обращения могут поступать из разных источников: напрямую от граждан, от органов государственной власти, организаций, правозащитников.

Следующая функция - обработка обращений граждан, включая классификацию и формализацию обращений, перенаправление обращений ответственным структурам, информирование граждан о статус их обращения.

Предполагается обеспечить интеллектуальную обработку обращений граждан с точки зрения жизненной ситуации человека, формирование и обработку комплекса вопросов, соответствующих ситуации в части защиты прав и свобод.

Также ФГИС УПЧ должна обеспечивать: мониторинг защиты прав и свобод ответственными структурами, должностными лицами, организациями при взаимодействии с гражданами; анализ социальной активности граждан в социальных сетях и государственных информационных системах с целью своевременного выявления фактов нарушения прав и свобод граждан и своевременной реакции на данные нарушения; мониторинг соблюдения прав человека в рамках единого информационного пространства на всех уровнях государственной власти и во всех субъектах федерации.

Прогнозирование последствий принятия решений в сфере защиты прав человека

ФГИС УПЧ должна быть интегрирована с инфраструктурой электронного правительства и ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) и обеспечивать обмен данными с информационными системами государственных органов и неправительственных организаций, в том числе международных.

Данные, собираемые Уполномоченным по правам человека, должны анализироваться с целью выявления несовершенства законодательства и подготовки соответствующих предложений по изменению законодательства.

ФГИС УПЧ должно уметь осуществлять прогнозирование изменений, мер и последствий в части соблюдения и защиты прав человека. Кроме того, система должна осуществлять планирование и поддержку мероприятий правового просвещения и научно-образовательной деятельности и осуществлять информационную поддержку работы научно-образовательных центров, в том числе с применением средств дистанционного обучения, технологий дополненной и виртуальной реальности и других современных образовательных технологий.

Создание системы должно быть завершено в 2024 г. В Аппарате Уполномоченного по правам человека не ответили на запрос CNews относительно хода реализации работ по созданию ФГИС УПЧ.

Кто создает систему защиты прав человека

В 2023 г. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила о запуске пилотного проекта ФГИС УПЧ. В том же году Аппарат уполномоченного по правам человека провел конкурс на создание ФГИС УПЧ, его победителем стал «Барс Груп», сумма контракта составила 331 млн руб.

«У нас не хватает доступности к информации об обращениях, которые пришли в регионы к уполномоченным по правам человека и ко мне как у уполномоченному федерального уровня, - говорила Москалькова. – В этой связи я обратилась к председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой дать возможность нам создать ФГИС, которая бы «закольцевала» всех уполномоченных, и каждый из нас мог видеть, по каким вопросам рассматриваются обращения в том или ином регионе, и обеспечить большую доступность людей к нашим возможностям и ресурсам».

ФГИС, по словам Москальковой, позволит видеть весь срез проблем в сфере прав человека, а также сможет по отдельным «кейсам» давать нам максимальную информацию: что сделано в регионе, прокуратурой, органами местного самоуправления, региональным уполномоченным, как мне подключиться как федеральному уполномоченному.

Федеральный и региональные уполномоченные в сфере защиты прав человека

Впервые упоминание о должности Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) появилось в российском законодательстве в 1991 г. Тогда Верховный совет РСФСР ратифицировал Декларацию прав и свобод человека и гражданина, предусматривающую создание соответствующей должности и утверждение ее парламентом.

Но должность поначалу так и не появилась. Конституция России, принятая в 1993 г., предусматривала наличие должности Уполномоченного по правам человека. Первым омбудсменом Госдума в 1994 г. назначила Сергея Ковалева, впрочем, уже в 1995 г. его полномочия были прекращены. В 1996 г. был принят закон «Об Уполномоченном по правам человека». В 1998 г., после трехлетнего перерыва, эта должность перестала быть вакантной и ее занял Олег Миронов.

Закон об Уполномоченном по правам человека также предусматривал создание региональных уполномоченных по правам человека. В первой версии соответствующего законопроекта предполагалось, что их будет назначать федеральный омбудсмен. Но в итоге парламентарии решили наделить этой функций региональные власти.

В 2015 г. в закон были внесены изменения, согласно которым был создан Совет уполномоченных по правам человека, в который входят по одному омбудсмену от каждого федерального округа, а кандидатуры региональных уполномоченных по правам человека стали согласовываться с федеральным омбудсменом.