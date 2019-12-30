Сотрудник крупного оператора устроил распродажу персональных данных россиян и избежал тюрьмы

Сотрудник крупного сотового оператора продавал все персональные данные абонентов. Перечень информации на одного человека он оценивал в 300 руб. Свою деятельность он вел на протяжении двух лет, и число пострадавших пока не установлено.

Персональные данные по цене чашки кофе

Гражданин России Денис Кунавин продавал персональные данные абонентов крупного российского сотового оператора. Он владел актуальной информацией, поскольку являлся сотрудником этой компании.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, махинации Кунавина с персональными данными были раскрыты. В конце декабря 2019 г. Чкаловским районным судом Екатеринбурга ему был вынесен обвинительный приговор – ограничение свободы на три года, однако на момент публикации материала в законную силу он не вступил.

По данным следствия, Денис Кунавин работал на оператора связи в период с 2017 по 2019 г. на должности специалиста. У него был доступ к персональной информации об абонентах, которым он и пользовался с целью личного обогащения.

Доступ к персональным данным россиян могут иметь нечестные сотрудники операторов связи

Как стало известно, в 2018 и 2019 гг. Кунавин непосредственно со своего рабочего места неоднократно копировал персональные данные, после чего сбывал их заказчикам. Подробную информацию об одном абоненте он оценивал в 300 руб. Общее число пострадавших от действий Кунавина людей пока не установлено, как не установлены и личности его «клиентов».

Название оператора следствие не раскрывает, но, как пишет ресурс znak.com, это был «Билайн».



Решение суда

По информации прокуратуры, Денис Кунавин был осведомлен о том, сведения об абонентах сотовых компаний защищены Конституцией России. Согласно ч. 2 ст. 23, Конституция гарантирует тайну телефонных переговоров, и нарушение этого права без согласия абонента преследуется по закону.

В итоге Кунавин был признан судом виновным по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В качестве наказания за это закон предусматривает штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Также ему могут присудить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, арест на срок до четырех месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Дополнительно Кунавин был обвинен по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенного из корыстной заинтересованности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Здесь ему грозил минимум штраф до 500 тыс. руб. и максимум лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако Кунавин сумел избежать серьезного наказания за свои преступления. По решению суда, его приговорили всего лишь к трем годам ограничения свободы.

Ограничение свободы не стоит путать с ее лишением. Под ограничением подразумевается то, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.

Операторы связи и персональные данные

Стоит отметить, что случаи продажи персональных данных абонентов сотрудниками происходят и многих сотовых операторов России. Так, в конце августа 2011 г. «Мегафон» был признан Арбитражным судом Москвы виновным в утечке 8,5 тыс. SMS-сообщений своих абонентов. Обвинение было связано с тем, что 18 июля 2011 г., в поисковой выдаче «Яндекса» были опубликованы сообщения, направленные абонентам «Мегафона» через сайт оператора. Суд оценил вину оператора в 30 тыс. руб. – именно такую сумму должен был заплатить оператор в качестве штрафа.

В 2004 г. CNews сообщал о пресечении деятельности сайта Sherlok.ru, продавшего детализации разговоров «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). С сайтом сотрудничало несколько работников компании. Злоумышленники продавали информацию о входящих и исходящих звонках не только абонентов «Билайна», но и конкурирующих сетей – МТС и «Мегафона». Масштабы их деятельности раскрыты не были.