У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом

Xiaomi может лишиться охраны целого ряда товарных знаков на территории России. Против нее подала иск компания SIDL – известный патентный тролль, и это уже вторая ее попытка лишить Xiaomi части брендов в России. Первая завершилась частичным успехом.

Xiaomi гонят из России

Компания Xiaomi стала жертвой патентного тролля – компании Smart International Distribution Limited (SIDL) из Гонконга. Битва развернулась в российском правовом поле – SIDL намерена лишить Xiaomi правовой охраны в целого списка принадлежащих ей товарных знаков на территории России.

Охрана или защита бренда подразумевает запрет на использование третьими лицами интеллектуальной собственности владельца бренда без его на то разрешение.

SIDL утверждает, что охрана этим товарным знакам не нужна вследствие того, что Xiaomi не использует их. Для достижения своей цели патентный тролль подал исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам.

Фото: Xiaomi Xiaomi любят в России . Другим компаниям этой любви, видимо, не хватает

Иск был направлен в суд 13 сентября 2023 г. – первым на это внимание обратило «Российское агентство правовой и судебной информации» (РАПСИ). Согласно картотеке суда, заявление было принято двумя днями позже, его рассмотрение было передано судье Елене Щербатых. Дело получило номер СИП-958/2023, и 18 сентября 2023 г. оно было оставлено без движения до 18 октября 2023 г. в связи с его ненадлежащим оформлением. «Заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Непредставление доказательств, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица, является основанием для оставления заявления без движения в соответствии с ч. 1 ст. 128 Арбитражного процессуального кодекса РФ», – говорится в заключении суда.

Что не нравится SIDL

Основная продукция SIDL – это бижутерия, маски для сна, различная посуда и т. п. Бытовая техника в ее ассортименте тоже имеется, но в небольших количествах.

Согласно определению суда, SIDL намеревается добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 759279 в отношении товаров 8 («орудия и инструменты ручные; изделия ножевые, вилки и ложки; оружие холодное; бритвы») и 24 («текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы текстильные или пластиковые») классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Дело SIDL против Xiaomi

Требования патентного тролля также распространяются на товарный знак по международной регистрации № 1313041 для товаров 7, 11, и 18 классов МКТУ. 7 класс – это «машины, оборудование машинное и инструменты с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; орудия сельскохозяйственные, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для яиц; автоматы торговые». 11 класс – «устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические», 18 класс – это «кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия шорные; ошейники, поводки и одежда для животных».

Дополнительно SIDL хочет досрочно лишить правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 1352685 для товаров 12 («средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»), 14 («металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические»), 16 («бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские»), 20 («мебель, зеркала, рамы для картин; Неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; рог, кость, китовый ус или перламутр, необработанные или частично обработанные; ракушки; морская пенка; янтарь»), 21 («утварь и посуда домашняя и кухонная; посуда для приготовления пищи и столовая посуда, за исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса»), 25 («одежда, обувь, головные уборы»), 28 («игры, игрушки; аппараты для видеоигр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные») классов. Отдельно упомянуты и услуги 36 («услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; услуги в сфере недвижимости») и 37 («услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа») классов МКТУ.

Xiaomi в опасности

Это не первая попытка SIDL засудить Xiaomi с целью снятия защиты с ее товарных знаков в России. В картотеке Суда по интеллектуальным правам числится аналогичное дело с индексом СИП-1257/2021 от 25 ноября 2021 г., по которому суд частично принял сторону истца. Оно касалось товарного знака Xiaomi в отношении части товаров 21 класса МКТУ.

Также в настоящее время на рассмотрении находится иск SIDL к компании Dyson, известному производителю бытовой техники. Причины те же – гонконгской компании очень нужно, чтобы российские власти досрочно отменили защиту ряда принадлежащих ей товарных знаков по причине того, что Dyson не использует их.

Один раз SIDL уже победила, хотя и частично. Получится ли у нее повторить свой успех?

Исковое заявление было подано 14 ноября 2022 г. и зарегистрировано неделей позже, и с тех пор его рассмотрение не прекращается, хотя поначалу оно было оставлено без движения в связи с некорректным оформлением. В конце декабря 2022 г. к делу была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности в качестве третьего лица. На момент выхода материала вердикт по иску еще не был вынесен – следующее заседание по немы было назначено на 2 октября 2023 г.

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SIDL – не единственный противник Xiaomi в суде по вопросам интеллектуальной собственности. Летом 2023 г. CNews писал, что российская компания UltraTrade, владеющая одноименным интернет-магазином и собственной маркой техники для умного дома YouSmart, хочет отменить в России охрану непосредственно бренда Xiaomi. Следующее заседание по делу назначено на 9 апреля 2024 г.