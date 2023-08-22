У любимой россиянами Xiaomi хотят отобрать бренд в России

Российский ритейлер UltraTrade подал иск с требованием лишить Xiaomi защиты ее бренда на территории России. Юристы уверены, что UltraTrade, которая завозит и продает технику Xiaomi, действует исключительно в своих интересах. Шанс на победу UltraTrade есть – в России есть несколько примеров, когда Xiaomi проигрывала аналогичные суды.

Xiaomi пойдет под суд

Российская компания UltraTrade, владеющая одноименным интернет-магазином и собственной маркой техники для умного дома YouSmart, хочет отменить в России охрану бренда Xiaomi. Каталог магазина компании изобилует товарами как самой Xiaomi, так и ее многочисленных «дочек», пишет «Коммерсант».

Охрана или защита бренда подразумевает запрет на использование третьими лицами интеллектуальной собственности владельца бренда без его на то разрешение.

Чтобы добиться своей цели и лишить Xiaomi охраны ее основного бренда, продукция которой любима миллионами россиян, UltraTrade подготовила иск и направила его в суд по интеллектуальным правам (СИП). Документ на момент публикации материала был принят к производству – он внесен в базу суда 4 июля 2023 г., а первое заседание по нему состоится 18 сентября 2023 г.

Фото: Xiaomi Риск для Xiaomi проиграть этот суд существует

Составители иска утверждают, что отменить охрану бренда необходимо по причине якобы его «неиспользования» на территории России. Патентный поверенный Павел Береснев, представляющий UltraTrade (юридическое лицо – ООО «Ультра») уточнил изданию, что иск направлен против неких третьих компаний, защищающих права на бренд Xiaomi по доверенности китайского техногиганта. Делают они это даже в тех категориях, где бренд в настоящее время не представлен, уточнил Береснев.

Слишком много темных пятен

Иск против Xiaomi, направленный в СИП, содержит в себе не так уж много конкретики. Например, как сообщил изданию Павел Береснев, UltraTrade как инициатор судебного разбирательства, не стала уточнять категории, в которых она намерена добиться охраны бренда.

Другими словами, UltraTrade попытается максимально ослабить защиту бренда Xiaomi на территории России, насколько у нее это получится. Столь очевидные планы не стал скрывать и сам Береснев: «В каких категориях мы докажем заинтересованность, а правообладатель не докажет факта использования товарного знака, по тем и будет отменена охрана», – рассказал он «Коммерсанту».

При этом UltraTrade, по-видимому, пока сама доподлинно не знает, какие товары Xiaomi производит, а какие – нет. Например, на 22 августа 2023 г. в каталоге ее интернет-магазина присутствовали USB-накопители Xiaomi Lexar различной емкости. Но на деле Xiaomi не имеет никакого отношения к торговой марке Lexar – это американская компания, основанная в 1996 г. и в 2006 г. перешедшая в собственность американской Micron. В 2017 г. Micron продала компании Longsys, китайского крупного игрока на рынке флеш-памяти.

Себе во благо

Продукция Xiaomi занимает значительную часть ассортимента магазина UltraTrade. Это и техника для умного дома (лампочки, розетки и пр.), и техника для кухни (холодильники, блендеры, точилки для ножей и пр.) и другие виды товаров – носители информации, чемоданы и даже умные унитазы.

Xiaomi и Lexar - это разные компании

Модельный ряд собственного бренда UltraTrade – YouSmart – во многом похож на то, что предлагает Xiaomi. Под ним «Ультра» тоже продает кухонную технику, умные унитазы, смарт-розетки и т. д.

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Опрошенные изданием эксперты полагают, что UltraTrade действует исключительно в своих интересах. Ее стремление отменить охрану бренда Xiaomi по всем категориям, а не только в сегменте умного дома, «подтверждает намерение истца строить свои продажи на уже раскрученном для потребителя обозначении», отметила частнопрактикующий юрист Наталья Пантюхина.

«Возможно, "Ультра" пытается заработать более выгодную позицию для переговоров с Xiaomi, чтобы урегулировать вопрос с продажей оригинальной продукции в России», – сообщил «Коммерсанту» заместитель руководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков.

Шанс на победу есть

Xiaomi не в первый раз пытаются лишить охраны бренда на территории России. В октябре 2022 г. СИП удовлетворил просьбу компании Smart International Distribution Limited из Гонконга по части ряда кухонной техники и домашней электроники. Как сообщал CNews, иск она подала летом 2022 г.

Apple тоже пытается мешать Xiaomi работать в России. В конце 2020 г. CNews писал, что она обратилась в российскую Палату по патентным спорам с жалобой на своего китайского конкурента, утверждая, что товарный знак Mi Pad созвучен с ее многочисленными знаками, в том числе с iPad. Регулятор встал на сторону американского вендора, лишив Xiaomi правовой защиты ее марки.