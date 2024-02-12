Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России

Российское юрлицо одержало победу в международном арбитраже после событий февраля 2022 г. Это случилось в Сингапуре, который входит в список «недружественных стран».

Вьетнамцы и четыре миллиарда долларов

Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» выиграла арбитраж в Сингапуре против вьетнамской государственной компании PetroVietnam, сообщил РБК. Сумма взаимных претензий превышала $4 млрд.

«Силовые машины», которые находятся под санкциями США с 2018 г., смогли выиграть суд против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Это подтвердили в российской компании.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. и санкционного давления Запада в отношении России, эта победа стала первым случаем публичного успеха российского юридического лица в международном арбитраже за последние два года.

Фото: «Силовые машины» Иск «Силовых машин» на $500 млн был удовлетворен международным арбитражным судом Сингапура

Причиной разбирательства стало нарушение российской стороной контракта из-за попадания под санкции США и блокировки взаиморасчетов.

Суть дела и попытки его решить

Российская компания начала арбитражное разбирательство в Сингапуре в 2019 г. «Силовые машины» потребовали компенсации средств, вложенных в совместный проект. В конце 2013 г. совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation (дочерней компании PetroVietnam) получило контракт размером в $1,2 млрд на строительство тепловой электростанции «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.

После попадания «Силовых машин» под санкции США проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. С целью решения проблемы была созвана межправительственная российско-вьетнамская комиссия. Как писала в 2022 г. вьетнамская газета Tuoi Tre, к моменту остановки проект был реализован на 77,6%.

В начале 2019 г. «Силовые машины» вышли из контракта, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская сторона не признала американские санкции как основание для непредвиденных обстоятельств. PetroVietnam Technical Services Corporation заявила, что блокировка проекта из-за американских санкций нанесла ущерб обеим сторонам. Даже если бы партнеры договорились о компенсации для «Силовых машин», заплатить ее было бы невозможно из-за санкций, писали вьетнамские СМИ.

Решение суда

SIAC удовлетворил иск «Силовых машин» на сумму более $500 млн, сообщил источник РБК. В сумму вошли расходы на строительство и стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.

В свою очередь, Вьетнамская сторона подавала встречный иск с финансовыми требованиями на сумму около $3,5 млрд, которая включала в себя разные убытки, но еще и требование компенсировать стоимость строительства станции вместе с процентами за четыре года на всю сумму требований, но SIAC его отклонил.

Представитель «Силовых машин» сообщил, что «SIAC вынес решение в пользу «Силовых машин» в ноябре 2023 г.». Компания удовлетворена решением суда, однако его условия находятся под NDA и пока не могут быть раскрыты любой из сторон.

Но это еще не все

Управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин рассказал РБК, что ему неизвестно о публичных победах российских компаний в международных арбитражных судах в похожих обстоятельствах, когда истец находится под санкциями. «Только в редких случаях ответчик добровольно соглашается исполнить арбитражное решение, а в большинстве случаев заявитель начинает обращаться за приведением в исполнение этого решения в тех юрисдикциях, где может находиться имущество должника», - объяснил он.

По словам Андрея Зеленина, «Силовым машинам» повезло, что у PetroVietnam есть ряд совместных предприятий в России, но учитывая введенные против компании санкции США (а также санкции ЕС против ее владельца Алексея Мордашова), компания не сможет свободно пытаться арестовывать активы вьетнамской госкомпании в различных странах мира.

«Силовые машины» в начале февраля 2024 г. подали иск в Арбитражный суд Москвы против PetroVietnam и ее московского представительства. Его содержание неизвестно. В Арбитражном процессуальном кодексе России сказано, что заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения может быть подано по месту нахождения имущества должника.