ИТ-компания отсудила у коллекторов 2 миллиона, хотя требовала 32

Компания «Инфосистемы Джет» в арбитражном апелляционном суде добилась изменения предыдущего судебного решения, по которому не смогла получить от «Сентинел Кредит Менеджмент» 32 млн руб. Пока компании удалось получить только 2 млн руб. задолженности и 13 тыс. руб. неустойки.

32 потерянных миллиона

Компания «Инфосистемы Джет» в арбитражном апелляционном суде предприняла новую попытку получить задолженность от компании «Сентинел Кредит Менеджмент». Арбитраж вынес новое судебное решение, согласно которому «Инфосистемы Джет» получит 2 млн задолженности и 13 тыс. неустойки.

CNews рассказывал, как 22 августа 2024 г. суд отказал в удовлетворении исковых требований АО «Инфосистемы Джет», пытавшейся взыскать 32,4 млн руб. задолженности за сертификат на услуги техподдержки программного обеспечения с ООО «Профессиональная Коллекторская организация «Сентинел Кредит Менеджмент» (ПКО «СКМ»). Кроме того, «Инфосистемы Джет» требовала оплаты неустойки в размере 1,6 млн руб. Однако расторгнутый ПКО «СКМ» договор с «Инфосистемы Джет» был признан содержащим элементы договоров оказания услуг и поставки. Поэтому суд посчитал что услуга, оказанная «Инфосистемы Джет» уже завершена и признал отказ ПКО «СКМ» от дальнейшего платежа правомерным.

Какой договор считать абонентским

Однако компания «Инфосистемы Джет» не согласилась с решением суда и 2 октября 2024 г. обратилась в арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика По решению арбитражного апелляционного суда с ПКО «СКМ» в пользу «Инфосистемы Джет» будут взысканы 2,2 млн рублей задолженности и 113,4 тысячи рублей неустойки

Согласно постановлению апелляционного суд от 25 ноября 2024 г., суд пришел к выводу о том, что спорный договор является абонентским договором оказания услуг и регулируется нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации («Возмездное оказание услуг»). По смыслу пункта 1 статьи 779 ГК РФ («Договор возмездного оказания услуг») по такому договору исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, которые заказчик обязуется оплатить.

В соответствии со статьей 429.4 ГК РФ («Договор с исполнением по требованию (абонентский договор»), таким договором признается договор, предусматривающий внесение абонентом определенных, в том числе периодических, платежей. Такие платежи дают право требовать от другой стороны предоставления предусмотренного договором исполнения услуг. Кроме того, абонент обязан вносить платежи по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено законом или договором.

Задолженность и неустойку заставят оплатить

Далее суд ссылается на пункт 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. №49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора». Согласно ему, в силу пунктов 1 и 2 статьи 429.4 ГК РФ, плата по абонентскому договору может устанавливаться не только в виде фиксированного платежа, но и заключаться в ином предоставлении (например, отгрузка товара), которое не зависит от объема, запрошенного от другой стороны исполнения.

Если абонент не направляет требований исполнителю или направляет требования исполнения в объеме меньшем, чем это предусмотрено абонентским договором, это не освобождает абонента от обязанности платить по абонентскому договору.

Стоимость услуг технической поддержки рассчитана, исходя из общего срока действия сертификата – 14 месяцев, пропорционально периоду пользования в днях (427 дней). По мнению суда, до момента расторжения договора ПКО «СКМ» не полностью оплатила услуги технической поддержки.

Суд считает, что целью сторон в правоотношениях по приобретению сертификата на техническую поддержку было не только приобретение сертификата как документа, а приобретение права на получение услуг, предусмотренных сертификатом, в течение определенного сторонами периода времени. Таким образом, назначение сертификата – определить закрытый перечень оборудования ПКО «СКМ», в отношении которого «Инфосистемы Джет» будет оказывать услуги по обслуживанию и ремонту, а также срок, в течение которого «Инфосистемы Джет» будет оказывать «Сентинел Кредит Менеджмент» эти услуги.

По решению арбитражного апелляционного суда с «Сентинел кредит менеджмент» в пользу «Инфосистемы Джет» будут взысканы 2,2 млн руб. задолженности за оказанные услуги за период с 1 ноября 2023 г. по 28 марта 2024 г., а также 113,4 тыс. руб. неустойки за период с 6 марта 2024 г. по 27 мая 2024 г., и наконец 43,5 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе.

CNews обратился к компании «Профессиональная Коллекторская организация «Сентинел Кредит Менеджмент» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.

Нюансы частичной победы

В остальной части иска компании «Инфосистемы Джет» отказано.

«Инфосистемы Джет» считает, что поскольку сертификат на техническую поддержку является фактом передачи имущественного права, то с момента его передачи покупателю договор в части поставки является полностью исполненным поставщиком и не может быть расторгнут по правилам статей 450 и 451 ГК РФ и по условиям договора, в связи с чем подлежит оплате (32,4 млн руб.). По мнению суда, такие доводы основаны на ошибочном толковании норм материального права, а сам по себе спорный сертификат не является «иным имуществом» (объектом гражданских прав), о котором идет речь в статье 128 ГК РФ («Объекты гражданских прав»).

Предмет спорной сделки – работы и услуги, как объекты гражданских прав. Целью приобретения сертификата на техническую поддержку было не только приобретение сертификата как документа, а приобретение права на получение предусмотренных им услуг. Назначение сертификата – определить закрытый перечень оборудования ПКО «СКМ», в отношении которого «Инфосистемы Джет» будет оказывать услуги по обслуживанию и ремонту, и срок, в течение которого «Инфосистемы Джет» будет оказывать ПКО «СКМ» эти услуги. Таким образом, сертификат на техническую поддержку удостоверяет право приобретения у производителя оборудования услуг технической поддержки на условиях, определяемых самим производителем.

Компания «Инфосистемы Джет» отказалась от комментариев.