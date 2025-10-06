Ozon запускает витрину товаров производителей из России «Создано людьми»

Ozon запустил витрину «Создано людьми». Проект рассказывает истории российских предпринимателей из разных регионов страны и помогает им развивать свой бизнес. Его цель — показать, что за каждым товаром и успешным брендом стоят труд, упорство, мечты и страхи тысяч людей со всей страны, которые каждый день с решимостью развивают свое дело, каких бы усилий это ни стоило. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Основным форматом проекта «Создано людьми» стали видеоистории предпринимателей. На специальном сайте собраны ролики, в которых герои рассказывают о своем пути и бизнесе. Теперь зрители могут не только познакомиться с вдохновляющими историями предпринимателей, но и сразу купить товары понравившегося продавца на витрине «Создано людьми». Витрину можно найти в каталоге маркетплейса как отдельный раздел.

На витрине Ozon, объединяющей предпринимателей-участников проекта «Создано людьми», можно найти товары для дома, сада и творчества, одежду, продукты питания, товары для красоты и здоровья, для животных и детские товары. Все они произведены на собственных производствах участников проекта.

Сейчас на витрине «Создано людьми» представлено около 100 тыс. товаров от предпринимателей из более чем 30 разных городов России — от Дербента на юге до Хабаровска на Дальнем Востоке. В проекте задействованы более трех десятков предпринимателей в шести категориях.

В дальнейшем витрина будет постепенно расширяться, к проекту присоединятся новые продавцы, ассортимент увеличится. В связке с проектом это позволит рассказать истории реальных людей — показать, что за каждым товаром стоят личные переживания и огромный труд реальных людей.