Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon запускает витрину товаров производителей из России «Создано людьми»

Ozon запустил витрину «Создано людьми». Проект рассказывает истории российских предпринимателей из разных регионов страны и помогает им развивать свой бизнес. Его цель — показать, что за каждым товаром и успешным брендом стоят труд, упорство, мечты и страхи тысяч людей со всей страны, которые каждый день с решимостью развивают свое дело, каких бы усилий это ни стоило. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Основным форматом проекта «Создано людьми» стали видеоистории предпринимателей. На специальном сайте собраны ролики, в которых герои рассказывают о своем пути и бизнесе. Теперь зрители могут не только познакомиться с вдохновляющими историями предпринимателей, но и сразу купить товары понравившегося продавца на витрине «Создано людьми». Витрину можно найти в каталоге маркетплейса как отдельный раздел.

На витрине Ozon, объединяющей предпринимателей-участников проекта «Создано людьми», можно найти товары для дома, сада и творчества, одежду, продукты питания, товары для красоты и здоровья, для животных и детские товары. Все они произведены на собственных производствах участников проекта.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

Сейчас на витрине «Создано людьми» представлено около 100 тыс. товаров от предпринимателей из более чем 30 разных городов России — от Дербента на юге до Хабаровска на Дальнем Востоке. В проекте задействованы более трех десятков предпринимателей в шести категориях.

В дальнейшем витрина будет постепенно расширяться, к проекту присоединятся новые продавцы, ассортимент увеличится. В связке с проектом это позволит рассказать истории реальных людей — показать, что за каждым товаром стоят личные переживания и огромный труд реальных людей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе

Устройства «Катюши» переходят на платы из российского текстолита

«Королева краденых биткоинов», укравшая криптовалюту на $7,3 млрд

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще