В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом

Компания «Промобот», занимающаяся производством автономных сервисных роботов, сообщила о создании платформы для разработки ботов-секретарей - Promobot Nested Chat. Данная интеллектуальная платформа разговорного ИИ использует технологии машинного обучения и специально разработана для оптимизации взаимодействия с пользователями и ответов на их вопросы на различных веб-сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Один из первых чат-ботов секретарей, созданных на этой платформе, внедрили в строительной компании Global города Дербент Республики Дагестан. Его основные функции включают помощь в поиске документов в CRM-системах компаний, автоматическое создание задач и документов, а также обработку звонков, писем, входящих сообщений и ведение учета в системе. Кроме того, бот способен общаться на нескольких языках, включая русский и английский.

«С 2015 г. мы занимаемся разработкой диалоговых систем и инструментов взаимодействия между роботами и людьми. В процессе работы нам часто приходили запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций и представителей малого бизнеса о возможности использования наших разработок на их онлайн-ресурсах для общения с клиентами. Теперь мы наконец подготовили данное решение к использованию и активно предлагаем его на рынке. В настоящее время решение планируют применить некоторые телеком-операторы и несколько банков», - отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

Разработчики указывают, что одним из ключевых аспектов создания продукта стала возможность подключения разнообразных периферийных устройств и каналов к системе. Благодаря разработанному API, решение позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Интеграция возможна с облачными системами и популярными мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini) и CRM-системами (Bitrix), что сделало продукт доступным для широкого использования.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.