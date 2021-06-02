«Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии самого большого магазина сети. Новое подразделение запустили в Дербенте, по адресу: ул. Сальмана, д. 74А, его площадь составила 1 600 кв.м. Магазин оформлен в корпоративном стиле. Официальное открытие состоялось 1 июня 2021 г.

В ассортименте магазина крупная и мелкая бытовая техника, телевизоры, мобильная электроника, принадлежности для барбекю и многое другое. Для покупателей предусмотрены все необходимые условия: доставка, программы кредитования от банков-партнеров, настройка девайсов и установка программ, широкая парковочная зона. Желающие смогут заказать дополнительные товары на positronica.ru с доставкой домой или в магазин, покупателям доступен ассортимент, состоящий из более 40 тыс. наименований.

Партнером проекта стала компания торговый дом «Империя», которая ранее запустила еще один полноформатный магазин в Дербенте по адресу: ул. Гагарина, д.110.