МТС усилила интернет на трассе «Кавказ» в Дагестане для автомобилистов и путешественников

МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Кавказ в нескольких точках от Хасавюрта до Дербента. Зона покрытия и скорость мобильного интернета выросли как на автодороге, так и в придорожных кафе и гостиницах, магазинах и автозаправках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты компании использовали одновременно «дальнобойные» частоты 4G и «скоростные», чтобы расширить покрытие трассы, и увеличить скорость мобильного интернета. Всего МТС провела работы более чем на 10 отрезках трассы – под Хасавюртом в селе Тотурбийкала, в Новом Чирюрте, Коркмаскале, Ленинкенте, Агачауле, в Новом Хушете, Избербаше, между Каякентом и Новокаякентом, в Джемикенте, Дагестанских огнях и Дербенте.

Теперь местные водители и автопутешественники смогут дольше пользоваться мобильным интернетом в дороге – слушать музыку онлайн, уточнять путь в навигаторе, забронировать гостиницу.

«Трасса “Кавказ” связывает Дагестан со всеми республиками СКФО и некоторыми южными регионами. По ней к нам едет множество автотуристов, везут товары и в Дагестан, и в другие регионы, в том числе из-за рубежа. Поэтому улучшать сеть на этой трассе крайне важно. Это и вопрос безопасности в дороге, и связи с родными, и возможность скрасить путь досуговыми онлайн-сервисами», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.