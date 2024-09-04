Разделы

Бизнес
|

К Mango Office присоединились 19 новых городов

Mango Office я объявила о расширении географии присутствия до 165 городов.

С 16 сентября 2024 г. услугами Mango Office смогут воспользоваться колл- и контакт-центры, отделы продаж компаний из 19 городов России: Октябрьский, Нефтекамск, Обнинск, Арзамас, Павлово, Горно-Алтайск, Абакан, Кызыл, Магадан, Биробиджан, Нарьян-Мар, Дербент, Хасавюрт, Магас, Назрань, Элиста, Нальчик, Майкоп, Черкесск.

Увеличение зоны покрытия позволит местным компаниям подключать свой бизнес к облачным инструментам для записи, расшифровки и анализа коммуникаций как с клиентами, так и между сотрудниками.

Глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона
ит в госсекторе

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi заплатит мизерную неустойку, но сэкономит 2 миллиона

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS