МТС расширила сеть сотовой связи в Карабудахкентском районе

Цифровая экосистема МТС ускорила мобильный интернет и улучшила качество соединения для 35 тыс. жителей Карабудахкентского района. Работы на сети сотовой связи проведены в районном центре, в селах Манаскент и Кака-Шура. Также МТС обеспечила устойчивое покрытие в поселке Ачи-Су. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После расширения возможностей сети сотовой связи МТС скорость мобильного интернета в Карабудахкенте выросла на 30%. Улучшено покрытие и скорость интернета в районе железнодорожной станции, продуктового и авторынков в Манаскенте и в центральной части села Кака-Шура.

Самые значительные изменения в работе сети сотовой связи заметили жители малого населенного пункта Ачи-Су. Ранее сигнал «долетал» в поселок с железнодорожной станции «Ачи». Это создавало трудности при выходе в интернет со смартфона и во время звонков. Сейчас МТС обеспечила жителей Ачи-Су устойчивым, скоростным соединением на всей территории поселка.

«Карабудахкентский район – одна из прибрежных территорий Дагестана. В таких населенных пунктах нагрузка на сеть, как правило, выше, чем в горах. Такие районы посещают туристы, через них проходят загруженные автотрассы. Например, через Карабудахкентский район лежит путь из Махачкалы в Дербент и Южный Дагестан. Конечно же качественного сигнала от нас ждут и жители. Поэтому мы оперативно реагируем на запросы абонентов и улучшаем сеть там, где это требуется», - сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.