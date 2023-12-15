МТС ускорила интернет в Хунзахе перед горным чемпионатом по хоккею

Цифровая экосистема МТС улучшила работу сети сотовой связи в селе Хунзах к сезону горного хоккея. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы на сети проведены в районе сельского открытого бассейна, который притягивает гораздо больше внимания зимой. Когда наступают морозы и воду сковывает прочный слой льда, местные жители встают на коньки, чтобы провести хоккейный турнир между высокогорными селами. Необычные соревнования привлекают множество зрителей. В этом году во время турнира они смогут вести прямые эфиры с игры, выкладывать фото и видео на более высокой скорости.

Скоростной мобильный интернет пригодится в Хунзахе и в теплый сезон. Ведь село в этом туристическом сезоне стало в разы популярнее. По данным МТС Хунзах в уходящем году посетило почти на 40% гостей больше, чем в 2022 г. С улучшенным мобильным интернетом местные смогут быстрее выходить в сеть, пользоваться цифровыми сервисами даже в высокий туристический сезон, а туристы делиться своими впечатлениями от красот Хунзаха — Цолотлинского каньона, водопадов Тобот и Итлятляр.

«Хунзах входит в число самых красивых видовых сел Дагестана. Конечно же, это привлекает многочисленных туристов. Кроме этого местные жители ведут очень активную жизнь и не покидают свою малую родину. Поэтому работы на сети мы провели очень своевременно, уверена, что популярность этих мест будет только расти», — сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.