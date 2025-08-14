МТС закрыла цифровую брешь на трассе А-167 в Дагестане

Цифровая экосистема МТС запустила новое телеком-оборудование на федеральной трассе Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды. Это позволило расширить покрытие сети мобильного интернета на отрезке между Южно-Сухумском и Кочубеем. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки новой базовой станции на трассе А-167 расстояние, на протяжении которого абоненты МТС остаются в сети, увеличилось на 20 км. Жители и гости Дагестана смогут в пути пользоваться навигатором, слушать музыку онлайн и уточнять детали поездки.

Трасса А-167 – одна из главных дорог, связывающих Республику Дагестан со Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Краснодарским краем. Теперь автопутешественники, въезжающие в Дагестан через северо-западное направление будут на связи и смогут сразу при въезде в Дагестан начать пользоваться цифровыми сервисами.

«Сегодня хорошая связь и мобильный интернет – одни из главных составляющих комфортного пути наравне с качественным бензином в баке, ровными дорогами, интересными попутчиками и красивыми пейзажами за окном. Мы постоянно работаем над тем, чтобы путешествовать по Дагестану было приятнее. Для нас важно закрыть сигналом даже такие небольшие участки дорог. Напомню, что автомобильные путешественники могут включить и слушать наш автомобильный аудиогид, который уже два года радует туристов, и доехать с ним до Махачкалы или отправиться в горы. Кстати, в этом году аудиогиды “По дорогам Дагестана” стали доступны еще на одной платформе для путешествий – tmatic.travel», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.