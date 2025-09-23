Разделы

МТС пришла в Ахтынские бани

МТС присоединила к своей сети село Курукал, где находится известный дагестанский курорт с горячими источниками – Ахтынские бани. У жителей села впервые появилась устойчивая сотовая связь, а места отдыха стали привлекательнее для туристов, которым важно всегда быть в сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Текущий туристический сезон стал для Курукала первым проведенным в цифровом комфорте. Сотовая связь и мобильный интернет позволили туристам быть на связи во время поездок к горячим сероводородным источникам, делиться своими впечатлениями в режиме реального времени.

В 2025 г. в Курукале отремонтировали санаторий «Ахтынские бани №1», что сделало весь комплекс источников еще популярнее. Теперь здесь можно отдыхать с комфортом, быть на связи и отправляться отсюда на экскурсии по Южному Дагестану.

Местные жители благодаря проведенным работам могут звонить из любой точки села, вызывать скорую и другие оперативные службы, пользоваться различными цифровыми сервисами: «Госуслугами», приложениями банков, соцсетями и мессенджерами.

«Развитие связи в Южном Дагестане – особенная работа для нашей компании. В этих подчас суровых, но красивых местах множество малых отдаленных сел, куда мы стараемся приходить по мере возможности. Уже несколько лет мы запускаемся в самых сложных местах – высокогорный Куруш, Гарах, где люди долгое время жили без связи, сейчас мы пришли в Курукал. Впереди еще много планов по расширению сети в Южном Дагестане», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

