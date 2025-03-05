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МТС запустила сеть в древнем ауле гончаров Балхар

МТС обеспечила стабильное покрытие сети сотовой связи в горном селе Балхар. Около 1000 местных жителей теперь могут звонить из любой точки населенного пункта и пользоваться мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее в Балхаре была доступна только частичная голосовая связь. Чтобы позвонить родным и близким местным жителям приходилось искать места, где ловит сотовая связь из соседних сел Урхучимахи, Аметеркмахи и других. МТС смогла обеспечить качественное покрытие голосовой связи на всей территории населенного пункта и впервые запустила сеть 4G. Теперь местные жители и туристы смогут не только звонить из любой точки села, но и пользоваться мобильным интернетом – отправлять фото и видео, уточнять информацию в поисковых системах, звонить по видеосвязи.

Балхар называют древним аулом гончаров. Здесь из поколения в поколение передают технологию изготовления керамических изделий – посуды, утвари и игрушек из глины. Первые упоминания о Балхаре отсылают к XIII веку, однако находки при раскопках попадаются гораздо старше. Селение вызывает все больше интереса со стороны путешественников, по оценкам экспертов, оно может стать одним из центров этнотуризма на Кавказе.

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Строительство связи в горном селении Балхар – технически сложный проект. Чтобы доставить материалы и строительную технику к месту расположения будущей вышки связи, МТС вместе с районной администрацией прокладывали дорогу по склону гор и в труднопроходимой местности. Фундамент опоры установлен в скальном грунте, для чего пришлось бурить скалы и забивать арматуру. Мешали и суровые горные погодные условия: инженеры настраивали оборудование на высоте 1700 метров по сильному морозу и ветру.

«У нас большой опыт работы в сложных горных условиях. Три года назад мы запустили самую высокогорную базовую станцию Дагестана в ауле Куруш и продолжаем проводить связь в отдаленные и горные территории. Сейчас наши инженеры работают еще над несколькими проектами по улучшению телеком-инфраструктуры для Дагестана. Например, идет активная фаза строительства отечественных базовых станций в республике. В таких суровых условиях нашим техническим специалистам работать гораздо легче, когда они знают, что связь ждут, и когда им помогают в реализации. Благодарим за поддержку во время работ в Балхаре администрацию Акушинского района», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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