В «дагестанской Швейцарии» увеличили территорию 4G-покрытия

Больше 6000 жителей сел Табасаранского района Дагестана получили доступ к мобильному интернету на скорости до 85 Мбит/с. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование на юго-востоке республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2024 г. техническая служба «МегаФона» построила и запустила базовые станции в семи поселениях: Джугдиль, Дюбек, Ничрас, Тураг, Хустиль, Цанак, Юргулик. В последнем населенном пункте проживает менее 300 человек. Территория уверенного пользования скоростным интернетом расширена в жилой зоне, административных зданиях и социальных учреждениях, включая почтовые отделения.

«За три месяца мы построили и модернизировали в Табасаранском районе более 30 объектов телеком-инфраструктуры. Теперь местные жители и туристы, которых с каждым годом становится все больше, могут запускать навигатор, пользоваться образовательными и развлекательными онлайн-сервисами, делиться фото и видео с близкими, используя интернет высоких скоростей», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Табасаранский район — один из крупнейших в республике. Жители называют локацию «дагестанской Швейцарией» из-за плотного горного и лестного массива. Здесь находятся памятники природы Ханагский водопад и пещера Дюрк. Как показывает big data оператора, турпоток сюда с начала 2024 г. увеличился на 5% относительно того же периода 2023 г. Приезжают чаще всего жители Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

Также именно в Табасаранском районе живут самые интернет-активные абоненты среди сельчан Дагестана. С начала 2024 г. они прокачали порядка 2 ТБ данных. Такого объема информации хватит для прослушивания онлайн около полумиллиона песен.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.