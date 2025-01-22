«МегаФон» перевёл на новые скорости Крымский район Кубани

Скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей юго-западной части Краснодарского края стала ещё выше. «МегаФон» запустил дополнительное телеком‑оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее. Теперь абоненты могут загружать онлайн‑сервисы, скачивать фильмы, приложения и музыку на 10% быстрее.

Работы по улучшению качества сигнала сотовой связи провели в городе Крымске, селах Молдавановское, Фадеево, Киевское, Кеслерово и хуторах Непиль, Адагум, Красный, Садовый. Территории, где прошли работы, включают парки, торговые центры, туристические места, социальные и религиозные учреждения, жилые массивы.

В результате в Крымском районе средняя скорость загрузки данных составляет 50 Мбит/с, а в самом Крымске достигает 100 Мбит/с. Для примера — такой показатель позволяет скачать фильм размером пять Гбайт за десять минут.

«С момента запуска оборудования дата‑трафик в районе вырос на 35%. Сказывается тренд на загородную жизнь и тот факт, что мобильная связь всё чаще становится альтернативой фиксированному интернет‑доступу. Поэтому мы продолжим развивать и улучшать качество нашей сети и в небольших населённых пунктах», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Кроме того, абоненты в Крымском районе на 14% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она даёт возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.