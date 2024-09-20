Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений

Краснодарский край продолжает встречать путешественников солнечной погодой и теплым морем. Для любителей активных поездок по Югу «МегаФон» повысил скорость мобильной передачи данных на 45%, запустив новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть на крупных автомагистралях. Абоненты уже оценили комфорт в работе с онлайн‑ресурсами — c начала 2024 г. дата‑трафик здесь вырос почти в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным транспортным движением. Так, в Дефановке инженеры «МегаФона» развернули среднечастотный диапазон, охватив участок трассы М-4 «Дон» по направлению к Геленджику. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных. Отвлечь ребенка мультфильмом в дороге, послушать музыку или изучить информацию в Сети о ближайших достопримечательностях теперь абоненты могут на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы

Цифровизация

В зону действия новых базовых станций попали и дорожные ответвления М-4 «Дон» автодороги А-147 в Туапсе и Джубге. Трасса ведет в «жемчужину» РоссииСочи. Апгрейд снизил нагрузку на сеть и дополнить оборудование современным диапазоном LTE-1800, позволяющим разгонять мобильный интернет до 150 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 20 фотографий размером 3 МБ за 5 секунд.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов высоким качеством связи и мобильного интернета в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает туристов. Как показывает big data оператора, россияне на 35% стали чаще гостить на Кубани год к году. С увеличением турпотока, растет и потребление трафика. В этом году местные и приезжие потратили на 51% больше ГБ, чем за аналогичный период 2023 г. Наиболее часто здесь бывали москвичи, петербуржцы, татарстанцы, новосибирцы и ростовчане», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: