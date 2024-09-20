Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений

Краснодарский край продолжает встречать путешественников солнечной погодой и теплым морем. Для любителей активных поездок по Югу «МегаФон» повысил скорость мобильной передачи данных на 45%, запустив новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть на крупных автомагистралях. Абоненты уже оценили комфорт в работе с онлайн‑ресурсами — c начала 2024 г. дата‑трафик здесь вырос почти в 1,7 раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным транспортным движением. Так, в Дефановке инженеры «МегаФона» развернули среднечастотный диапазон, охватив участок трассы М-4 «Дон» по направлению к Геленджику. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных. Отвлечь ребенка мультфильмом в дороге, послушать музыку или изучить информацию в Сети о ближайших достопримечательностях теперь абоненты могут на максимальной скорости до 100 Мбит/с.

В зону действия новых базовых станций попали и дорожные ответвления М-4 «Дон» автодороги А-147 в Туапсе и Джубге. Трасса ведет в «жемчужину» России – Сочи. Апгрейд снизил нагрузку на сеть и дополнить оборудование современным диапазоном LTE-1800, позволяющим разгонять мобильный интернет до 150 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 20 фотографий размером 3 МБ за 5 секунд.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов высоким качеством связи и мобильного интернета в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает туристов. Как показывает big data оператора, россияне на 35% стали чаще гостить на Кубани год к году. С увеличением турпотока, растет и потребление трафика. В этом году местные и приезжие потратили на 51% больше ГБ, чем за аналогичный период 2023 г. Наиболее часто здесь бывали москвичи, петербуржцы, татарстанцы, новосибирцы и ростовчане», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.