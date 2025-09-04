Разделы

«МегаФон» прокачал сеть в Туапсинском районе Кубани

Улучшение связи почувствовали местные жители и туристы, приезжающие в Туапсинский район. Технические специалисты «МегаФона» зафиксировали здесь ежегодно растущий спрос на цифровые услуги и модернизировали телеком-инфраструктуру в преддверии бархатного сезона. Скорость передачи данных у обладателей зеленых сим‑карт в локациях района теперь достигает 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование в Туапсе, Небуге, Ольгинке, Джубге и Бжиде. Территории, где прошли работы, включают жилые дома и отельные комплексы, автостанции, парки, туристические места, торговые центры, социальные учреждения. Особое внимание уделено подъезду к скале Киселева — популярному месту для прогулок и фото. Также прокачали сигнал связи на одной из основных транспортных магистралей побережья — трассе А-147, соединяющей Джубгу и Сочи.

«Мы последовательно совершенствуем сеть в регионе. Только за летние месяцы этого года наши абоненты, находящиеся в Туапсинском районе, использовали больше 27 ТБ дата‑трафика. Для сравнения — такой объем дает возможность посмотреть более 21 тыс. фильмов в разрешении для смартфона. Теперь и в пик сезона, и в тихие осенние дни пребывание здесь удобнее для всех, кто выбирает Туапсе и его окрестности для отдыха и жизни» — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Благодаря обновлению, жители могут делиться новостями и личными событиями, а приезжающие — находить информацию о местных достопримечательностях, маршрутах и мероприятиях. По данным аналитики оператора, количество туристов в первом полугодии 2025 г. выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основной поток гостей приходится на Волгоградскую и Самарскую области, а число прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 21%.

