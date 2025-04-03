Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил LTE в юго-восточной предгорной зоне Кубани

Более 80 тыс. жителей Белореченского района теперь доступна скорость передачи данных до 120 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора установили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование в 16 населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Позитивные изменения коснулись города Белореченска, поселков Верхневеденеевский, Родники, Молодежный, Первомайский, станиц Бжедуховская, Гурийская, сел Великовечное, Новоалексеевское и других. Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» в этих локациях запустили и «прокачали» оборудование, поддерживающее средний и высокочастотный диапазоны. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользовательский трафик и повысить скорость мобильного интернета.

С начала 2025 г. потребление мобильного интернета в Белореченском районе выросло на 20%. Сейчас обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 25 фильмов и 45 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Мы расширяем покрытие 4G там, где фиксируем высокую потребность в использовании цифровых сервисов. Белореченский район славится уникальными природно-климатическими условиями. Тут интенсивно развивается сельское хозяйство: растениеводство, овощеводство, садоводство, животноводство, пчеловодство. Кроме местных жителей, мобильным интернетом активно пользуются путешественники, которые держат путь как к термальным источникам, так и к курортам Северного Кавказа», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153