«МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Краснодара

Спрос жителей регионов страны на строящуюся недвижимость в столице Кубани стабильно растет. С января по май 2024 г. их активность на сайтах застройщиков многоэтажных и частных домов выросла в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023 г. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет‑ресурсы: с начала 2024 г. чаще всего жители других субъектов заходили на порталы девелоперов столицы края. На эти платформы пришлось более половины (56%) суммарного дата‑трафика сайтов недвижимости.

Квартирами в малоэтажных домах Краснодара интересуются жители Москвы, ХМАО, Ставропольского и Красноярского краев, Саратовской и Волгоградской областей. Следующие по популярности — сайты «высоток». На них в основном заходят абоненты из Москвы, Ленинградской, Ростовской, Калининградской, Астраханской областей.

По приросту трафика год к году на интернет‑ресурсах недвижимости столицы Кубани лидируют жители Дальнего Востока. А также томичи, они в шесть раз чаще стали искать квартиры и дома в Краснодаре. Пользователи из Алтайского края заняли второе место: их интерес увеличился в четыре раза. Абоненты из Омской области замыкают тройку с показателем роста в 3,9 раза.

«Регион регулярно занимает лидирующие позиции по изучению рынка недвижимости. Людям важен не только климат, но и наличие социальных объектов для получения образования, трудоустройства или ведения бизнеса, поэтому выбор чаще падает на столицу края. Планируя развитие сети, мы учитываем городскую застройку, чтобы предоставить скоростной мобильный интернет будущим жильцам. Так, в этом году мы построили около десятка телеком‑объектов в новых жилых комплексах и в локациях с высокой нагрузкой. Работы коснулись ЖК "Самолет", "Губернский", "Золотой город"», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как показывают цифры, на изучение сайтов с описанием районов, вариантов планировок и условий приобретения, россияне тратят в среднем в месяц более 403 тыс. ТБ. Такого объема данных хватит на беспрерывный просмотр 4000 ознакомительных видео о мегаполисе. Максимальный интерес ожидаемо приходится на пятницу и выходные дни.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.