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«МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края

Технологическое обновление сети «МегаФона» охватило значительную часть Динского района, расположенного в самом центре Краснодарского края. В результате проведённых работ максимальная скорость мобильного интернета тут достигает 120 Мбит/с, обеспечивая комфортное использование всех современных цифровых сервисов.

Инженеры компании провели расширение частотного спектра в среднем и высоком диапазонах на территории станицы Динской, Новотитаровской, Васюринской, Пластуновской, Нововеличковской, а также посёлков Агроном, Украинский, Южный, Красносельский, Найдорф и хутора Октябрьского. Модернизация оборудования затронула ключевые зоны всех населённых пунктов района: жилые массивы, социальные и образовательные учреждения, административные здания, а также парки и скверы. Административный центр района — станица Динская — получил особое внимание. Здесь мероприятия затронули в том числе популярный Комсомольский парк с живописным озером, где можно укрыться от летнего зноя.

Улучшение качества связи коснулось важнейших автомобильных артерий: федеральной трассы М-4 «Дон», автодороги А-136 и территорию у Дальнего западного обхода Краснодара. Не остались без внимания и локации близ железнодорожных станций «Динская», «Пластуновская», «Агроном», «Васюринская». Теперь все пользователи независимо от выбранного способа передвижения — за рулём, в поезде или автобусе — получили возможность оставаться на связи в пути и комфортно планировать свои поездки.

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Безопасность

«Наши абоненты в Динском районе ежемесячно расходуют около 27 ГБ мобильного интернета — этого достаточно, чтобы скачать 16 фильмов в Full HD качестве для просмотра дома или в дороге. Примечательно, что в летний сезон туристический поток в район растёт на 10% ежегодно. Такая динамика вполне объяснима: выгодное расположение на пути к Чёрному морю привлекает как транзитных пассажиров, так и отдыхающих, которые выбирают Динской район для отпуска», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

За последний год потребление мобильного интернет‑трафика в Динском районе увеличилось на 20%. Ранее специалисты оператора провели апдейт мобильной сети в зоне Динской центральной районной больницы. Более стабильный сигнал помогает специалистам клиники поддерживать связь с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты могут общаться с близкими во время прохождения лечения.

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