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В Сириусе усовершенствовали инфраструктуру связи

Теперь телеком-объекты «МегаФона» могут одновременно обслуживать большее количество пользователей, а пиковая скорость мобильного интернета достигает 300 Мбит/с. Оператор усилил сигнал за счет запуска секторов 4G в местах повышенного потребления трафика. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили дополнительное оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон на первой федеральной территории России. Это позволило увеличить скорость передачи данных и нарастить емкость сети. Благодаря изменениям, жители и туристы могут не только разнообразнее проводить свободное время, но и продуктивнее работать: школы и научные центры ведут электронный документооборот, общаются по видеосвязи с коллегами из других регионов и стран.

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Каждый год с туристическими или рабочими целями в Сириус приезжает порядка 2 млн гостей. Согласно исследованию оператора, только с 2025 г. сюда приехали путешественники из более чем 70 регионов России. Большая часть туристов прибыла из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

«За год визитеры и жители федеральной территории увеличили объем используемого мобильного интернета на 21%. Со своей стороны, мы продолжаем развивать телеком‑инфраструктуру в регионе. Так, в Сириусе пользоваться цифровыми сервисами стало еще комфортнее в ключевых локациях: образовательных центрах, олимпийских объектах, развлекательных площадках, парках и вдоль обновленной Имеретинской набережной», — отметил директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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